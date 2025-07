Atlétika: Karsai Gábor 10 ezer méteren ötödik lett az U23-as Eb-n

A norvégiai Bergenben elkezdődött U23-as atlétikai Európa-bajnokság első napján főként selejtezőket és előfutamokat rendeztek.

A 10 000 méteres síkfutásban érintettek fiatalok értelemszerűen egyből élesben mutatták meg magukat, és Karsai Gábor révén ebben a számban előkelő ötödik helyet könyvelhettünk el.

A hazai szövetségi portál tájékoztatása szerint a Békéscsabai AC 21 éves futója bátran versenyzett, többször is az élre állt, 1000 (2:55.60), 5000 (14:45.20) és 6000 (17:38.40) méternél is ő vezetett, holott 13 riválisának is jobb egyéni csúcs állt a neve mellett az övénél. A szám 2023-as magyar bajnoka egészen a legvégéig ott tudott maradni az élbolyban, és miközben az első helyért hatalmas csatát vívott egy dán és egy svéd – mindössze négy századmásodperc döntött előbbi javára –, csak négy ellenfelet engedett maga elé.

Karsai a versenyszám idei legjobb magyar eredményével, 29:11.26-tal az eddigi legjobbján majdnem 17 másodpercet javított.

„Összességében elégedett vagyok ezzel az időeredménnyel és a helyezéssel is – értékelt Karsai. – A mezőny erős volt, a vártnál melegebb, kifejezetten meleg időjárás pedig nem kedvezett nekünk. Örülök, hogy a tízezer méteres Európa-kupán el tudtam indulni, és sikerült teljesítenem a szintet erre a versenyre. Nagyon távlati céljaim jelenleg nincsenek, hiszen ez a viadal volt már jó ideje a fókuszban, valószínűleg az országos bajnokságon fogok rajthoz állni legközelebb ötezer méteren. Végül, de nem utolsósorban szeretném megköszönni a felkészítést edzőmnek, Tóth Sándornak. Megyünk tovább!”

Az első napon a magyarok közül továbbjutott 400 méter gáton Bartha Lilla, Mohai Regina, Soos Levente, Molnár Csaba és Takács Gergő, kalapácsvetésben Viszkeleti Villő és Csatári Jázmin, 100 gáton Tóth Anna, gerelyhajításban Kövér Fanni és Horváth Máté, valamint 1500 méteren Kovács Ferenc Soma. Továbbá Gálpál Zsombor tízpróbában megkezdte szereplését.

(Kiemelt képünkön: Karsai Gábor Forrás: MASZ)