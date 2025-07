A Dundee Unitedhez igazoló Keresztes Krisztián: „Újra szintet léptem”

A Dundee Unitedhez igazoló Keresztes Krisztián nagyon várja már a Celtic és a Rangers elleni meccseket (Fotó: Getty Images)

– Milyen Skócia?

– Amilyennek elképzeltem – mondta lapunknak adott interjújában Keresztes Krisztián, a skót Dundee United 25 éves hátvédje. – Angliában többször jártam korábban, Dundee is tipikus brit város: hangulatos utcák, rengeteg téglaépület, gyönyörű parkok – gyerekkorom óta az angol futball és környezet imádója vagyok, így külön örültem a skót lehetőségnek. Dundee északi-tengeri kikötőváros, biztos vagyok benne, hogy jól érezzük itt magunkat a párommal, aki amikor csak tud, kint lesz velem.

– Még hotelban lakik?

– Igen, de a terv szerint nem sokáig: a klub mindenben segít, nagyobb, többszobás lakást szeretnék, ha bárki jön hozzánk, legyen helyünk. A klubvezetők már körbevezettek a körülbelül százötvenezres városban, érdekes volt látni, hogy a város másik csapata, a nagy rivális Dundee FC stadionja úgy négyszáz méterre lehet a miénktől. Az egyik vezető mondta is viccesen, a derbi napján a vendégjátékosok át szoktak sétálni a rivális arénájába – hasonló a helyzet, mint Liverpoolban, az Everton és a Liverpool stadionja nagyon közel van egymáshoz. Az edzésre járás mikéntje egyelőre kérdéses: autóval körülbelül fél óra a klub edzőközpontja, de kocsit bérelni csak három év kinttartózkodás után lehet, ha pedig vennék, a biztosítás ára nagyon magas – néhány csapattárssal vélhetően összeülünk és együtt megyünk majd a tréningekre.

A Dundee United stadionja

VÉLEMÉNY „Krisztián érkezése még több variációs lehetőséget nyújt a védelem összeállításakor. Jó adottságú labdarúgó, képes megállni a helyét a skót élvonalban: 195 centiméter magas, erős és kellőképpen gyors is. A levegőben magabiztos, ennek hasznát vehetjük a védekezésben és a támadásban is. Jól olvassa a játékot, kiválóan reagál, hasznunkra lehet” – Jim Goodwin, a Dundee United menedzsere a klub hivatalos honlapján

– A Nyíregyháza egy évre adta kölcsön vételi opcióval – élete lehetősége előtt áll?

– Egyértelműen! Menedzserem, Harsányi Zoltán ismeri a brit futballt, szerepelt a Bolton második együttesében, és korábbi nyíregyházi edzőm, Tímár Krisztián is futballozott a Plymouthban, mindketten azt javasolták, vágjak bele, odakint csak fejlődhetek. Ugyanezt hallottam a testvéremtől, Bencétől, aki Mezőkövesden futballozik és imádja a szigetországi futballt, képben van a skót csapatokat illetően is, ő mondta, hogy a Dundee United patinás klub, az előző idényben a negyedik helyen végzett a ligában, így indulhat a Konferencialigában, ezt a sanszot ne hagyjam veszni. Hallgattam rájuk. A jövő héten a luxemburgi UNA Strassen ellen lépünk pályára, bízom benne, én is lehetőséget kapok – a cél nem lehet más, mint a csoportkör elérése. Biztos vagyok benne, óriási élmény lesz a Celtic vagy a Rangers ellen játszani a bajnokságban, nagyon várom már!

– Miként látja az esélyeit, mennyire lesz nehéz beverekednie magát a kezdőcsapatba?

– Mint mindenhol, itt is meg kell harcolni a helyért, ráadásul jobbnak kell lennem azoknál, akik már bizonyítottak. Háromvédős rendszerben futballozunk, ezt kedvelem, de a négyvédőssel sincs gond, abban is szerepeltem már, megoldom. A lényeg, hogy minél több időt töltsek a pályán. Biztosan rengeteg párharc vár rám, ezt már néhány edzéssel a hátam mögött is tapasztaltam. Azt is, hogy idekint a gyep minősége – nyilván a kedvezőbb, esősebb időjárás miatt is – szenzációs. Nagyon sűrű a fű, és rendkívül rövidre vágják, így gyors a labda, pörög a játék – ahogyan láttam felvételeken, a liga tempója is intenzív. Eddig szépen vettem a lépcsőfokokat: hat éve az NB III-as Sárvárban, öt éve az úgyszintén harmadosztályú Sopronban szerepeltem, majd következett az NB II-es Dorog és az akkor még úgyszintén második ligás ETO, az előző idényben pedig bemutatkozhattam az élvonalban a Nyíregyháza színeiben. Újra szintet léptem – itt is bizonyítani akarok.