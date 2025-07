Martina Terré: Semmit sem adunk ingyen a magyaroknak

Még csak 22 éves, de már olimpiai bajnok, Bajnokok Ligája-győztes – és a világ egyik legjobb kapusa. Martina Terrének abban is elévülhetetlen érdemei voltak, hogy a spanyol női vízilabda-válogatott négy közé jutott a világbajnokságon, az ő védésével dőlt el a hollandok elleni szétlövés. A szingapúri vegyes zónában készségesen válaszolt a kérdéseinkre, pedig a hallatlanul izgalmas negyeddöntő a hangszálait is kikezdte.

„Javulnunk kell az elődöntőig, mert nagyon nehéz mérkőzés vár ránk a magyarok ellen – ismerte el a világklasszis kapus, aki kiváló, 51 százalékos hatékonysággal véd a tornán. – Muszáj végig megőriznünk a higgadtságunkat, a negyeddöntőben is láttuk, hogy az ötgólos előny is elfogyhat, ha nem koncentrálunk megfelelően. Persze az is előfordulhat, hogy az ellenfél vezet öttel, de akkor is nyugodtnak kell maradnunk, nem kapkodhatunk. Arra is fel kell készülni, hogy ötméteresek döntenek: amikor a hollandok hét a hatban támadtak, kicsit ideges voltam, aztán a szétlövés is őrületes volt, de kapusként az a dolgom, hogy ne hagyjam magam kizökkenteni.”

A magyar lövőknek viszont jóformán mindent be kell vetniük az eszköztárukból, hogy elbizonytalanítsák Terrét, aki az átlövéseket és a ziccereket is kimondottan jól védi. A spanyolok kapusa szerint a tőlük telhető legjobb teljesítményre lesz szükségük ahhoz, hogy kiharcolják a döntőbe jutást, mert a mieink a párizsi olimpia óta is sokat fejlődtek.

„Veszélyes ellenféllel találkozunk, amelyet olyan tapasztalt játékosok erősítenek, mint Keszthelyi Rita és Garda Krisztina – tett hozzá Terré. – Nagyon erős bekkjeik vannak a magyaroknak, míg a fiatal játékosaik sok energiával és érzelemmel játszanak. Azon leszünk, hogy rájuk erőltessük a stílusunkat, és megakadályozzuk, hogy a saját játékukkal érvényesüljenek. Semmit sem adunk nekik ingyen, minden blokkért, labdaszerzésért és gólért megküzdünk, az edzéseken olyan játékhelyzeteket modellezünk, amelyek az ilyen ki-ki meccseken előfordulhatnak.”

Ha más haszna nincs is a világkupának, csak az, hogy fél éven belül kétszer megverjük az olimpiai bajnokot, már megérte volna elutazni a görögországi és a kínai tornára. A spanyolok mostanában nem sűrűn maradnak alul, szóval bizonyára jól emlékeznek a mieinktől elszenvedett két vereségre: januárban ötméteresekkel, áprilisban két góllal győztünk. A vb-elődöntő persze teljesen más mérkőzés lesz, ám a hollandok megmutatták a negyeddöntőben, hogy az első számú esélyes sem sebezhetetlen, elvégre ötgólos előnyt engedett ki a kezéből. A szétlövésben Martina Terré bravúrja mellett Bea Ortiz higgadtsága is kellett a továbbjutáshoz, de a világklasszis spanyol centereket sem hagyhatjuk ki a kulcsjátékosok felsorolásakor. A szingapúri torna csoportkörében félelmetesnek tűnt a párizsi aranyérmes, a legszorosabb mérkőzését is kilenc góllal nyerte meg – a képet árnyalja, hogy igencsak könnyű kvartettben. Megvan a győztes recept

VÍZILABDA

NŐK

A 9. HELYÉRT

4.35: Kína–Új-Zéland

AZ 5–8. HELYÉRT

10.00: Ausztrália–Japán

14.00: Olaszország–Hollandia

ELŐDÖNTŐ

11.35: Görögország–Egyesült Államok (Tv: M4 Sport)

15.35: MAGYARORSZÁG–Spanyolország (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!