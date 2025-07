Angyal Dániel: Csodaszámba ment volna, ha megnyerjük a világbajnokságot

– Fordulatos küzdelemben a spanyolok jobbnak bizonyultak. Hogyan értékeli a mérkőzést?

– Nagy taktikai csata volt. A végjátékban a spanyolok tapasztalata döntött, a jövőben arra kell törekednünk, hogy a kulcsjátékosaikat, a nagy lövőiket jobban féken tartsuk. Az ilyen mérkőzéseket az a csapat tudja megnyerni, amelyik kevesebbet hibázik és nyomás alatt is jobban védekezik. – Milyen volt a finálé lélektana?

– A döntő mindig különleges, megvan a sajátos története, mentálisan sem könnyű a kéthetes torna végén ilyen hőfokú mérkőzést játszani. A második negyedben azt láttam a spanyolokon, hogy lassabban érkeznek fel a támadással, akkor lendületbe kerültünk, de az előnyünk kevésnek bizonyult a végén. – A döntőig vezető úton a világbajnokot és az olimpiai bajnokot is legyőzték. Milyennek látja az összképet?

– Vannak csapatok, amelyek nagyon keveset változtak, mi viszont az építkezés folyamatában járunk. Érződik a fejlődés, az előrelépés a megoldásainkon. A világbajnoki ezüstérem megerősítette, hogy jó úton vagyunk, de azt is látnunk kell, hogy mennyi munka vár még ránk.