Kosárlabda: Fárbás Eliza sikeres klubévad után várja az U19-es vb-t

A Sopron győzelmével véget érő női NB I/A-csoportos kosárlabda-bajnokság után a másodosztályú rájátszás is véget ért, méghozzá a DVTK U23-as csapatának sikerével. A miskolciak második számú alakulata az NB I/B döntőjében a Csata DSE-t múlta felül, miután az oda- és a visszavágón is magabiztos győzelmet aratott. Az aranyérem megszerzésében elévülhetetlen érdemei voltak a 2006-os születésű Fárbás Elizának, aki 8,6 pontot, 10,1 lepattanót, 4,1 szerzett labdát, 2,9 gólpasszt, 2,1 blokkot és 26-os teljesítményindexet átlagolt, amellyel

a másodvonal legjobb játékosa lett a playoffban.

A 19 éves, korosztályos magasember azok után vált főszereplővé a második csapatban, hogy az évad korábbi periódusában az A-csoportban is rendszeres játéklehetőséghez jutott, meccsenként 4,1 pontot átlagolva.

Figyelembe véve a kettős terhelést, összességében elég sűrű szezonon vagyok túl

– mondta Fárbás az Utánpótlássportnak. – Örülök, hogy az egy évvel ezelőtti debütálás után ebben az idényben már viszonylag sok játékidőhöz jutottam a felnőttcsapatban az első osztályban is, és főként velük is készültem a mindennapokban. Nyilván, az rengeteget segített a fejlődésem szempontjából, fizikailag megerősödtem, és emellett a játék szinte minden szegmensében előre tudtam lépni. Talán mondhatom azt, hogy most már egyre magabiztosabbnak is érzem magam a pályán az NB I/A-csoportban.

Az mindenképpen pozitív visszajelzés, hogy az élvonalban szerzett tapasztalatokat aztán tudtam kamatoztatni a B-csoportban, és a csapattal sikerült győznünk. Jó érzés, hogy a Hepp-kupa megnyerése után most a bajnokságot is behúztuk.

Nem érdemes tagadni, az alapszakaszban nem igazán volt ellenfelünk, a meccsek zömét elég simán nyertük, viszont a rájátszás végjátékához érve, a Vasas elleni elődöntő, valamint a Csata elleni döntő már korántsem volt olyan könnyű falat, mint amilyennek kívülről tűnhet. Megdolgoztunk ezért a sikerért, ez az egész éves munkánk gyümölcse, tényleg nagy dolognak tartom, hogy duplázással zártuk le az évadot az U23-as együttessel. Mindezek fényében abszolúte pozitív szájízzel, boldogan fejeztem a klubszezont, és izgatottan állok elébe a nyárnak a korosztályos válogatottban."

Fárbás Eliza Fotó: Osztie Tibor/DVTK

Elizára nemcsak a DVTK-ban osztanak egyre nagyobb feladatokat, hanem majd júliusban a csehországi korosztályos világbajnokságra készülő U19-es válogatottban is meghatározó szerep juthat neki.

„Egy játékos életében nem sokszor adatik meg, hogy vébén szerepelhet, én is az első ilyen eseményemre készülök, szóval kíváncsian várom már a közös munkát a válogatottal, illetve aztán a tornát pedig még inkább.

Azt gondolom, ígéretes csapatunk lehet, mindent megteszünk, hogy a világbajnokságon majd a legjobb arcunkat hozzuk, és minél jobb helyezést érjünk el.

(Kiemelt képen: Fárbás Eliza Forrás: DVTK)