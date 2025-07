Kosár: közel jártak a bravúrhoz az U19-es lányok a vb-negyeddöntőben

Azok után, hogy a nyolcaddöntőben simán verte a nigériaiakat, a magyar válogatottra pénteken Ausztrália csapata várt a legjobb nyolc között a csehországi U19-es leány kosárlabda-világbajnokságon. A regnáló Ázsia-bajnok ausztrálok veretlenül jutottak el a negyeddöntőig, és a mérkőzés előtt egyértelműen ők voltak a favoritok a továbbjutásra.

Ugyanakkor ez cseppet sem izgatta Magyar Gergely együttesét, amely nagyszerűen kezdett, és öt perc után 12–10-re vezetett. A folytatásban aztán az ellenfél belerősített, és 8–0-s szériával fordított (12–18). Majd a Toman ikrek, Dóra és Réka vezérletével ismét erőre kaptak a mieink, minek köszönhetően az első negyed végére már csak egy volt a hátrány (21–22). A második tíz percben aztán válogatottunk átvette az irányítást, illetve a vezetést is: Rátkai Eszter duplája után már öt ponttal álltak jobban a lányok (29–24), akik ezt követően stabilan is őrizték előnyüket (34–27). A félidő utolsó szakaszában az ausztrálok némileg közelebb jöttek, viszont a nagyszünetben így is a magyar csapatnál volt a minimális fór (41–39).

Toman Dóra (fehérben) vezérletével a magyar csapat alaposan megszorongatta az ausztrálokat a vb-negyeddöntőben Forrás: FIBA

A fordulást követően Toman Dórával az élen nagy lendülettel folytatták a mieink, és ismét elléptek hét ponttal (56–49), sőt Szücs Gréta büntetőivel már tíz volt közte (62–52). A harmadik negyed végén aztán az ausztrálok ismét közelebb kerültek (62–58). Ezután jól indult a záró szakasz, megint sikerült hétre növelni a különbséget (65–58). Az utolsó öt perchez érve négypontos magyar előnnyel jutottak el a felek (67–63). Sajnos a végjátékban már csak két pontot sikerült dobnia a lányoknak, az ausztrálok pedig felzárkóztak 69–69-re, és végül kiharcolták a hosszabbítást. Az extra öt percet már érezhetően ők bírták jobban az egyre fáradó magyarokkal szemben.

Magyar Gergely tanítványai nagyon közel jártak a hatalmas barvúrhoz, a legjobb négy közé kerüléshez, viszont a győzelem végül nem sikerült.

A magyar csapat 82–76-os vereséget szenvedett a negyeddöntőben. A válogatottunkból Toman Dóra és Toman Réka egyaránt 18-18 pontig jutott, míg Rátkai Eszter 16 ponttal zárt.

Folytatás szombaton az 5-8. helyért; a Kanada–Japán párharc vesztese lesz a mieink ellenfele a helyosztók első körében.

U19-ES LEÁNY-VILÁGBAJNOKSÁG, BRNO (CSEHORSZÁG)

Negyeddöntő

Magyarország–Ausztrália 76–82 hosszabbítás után (21–22, 20–17, 21–19, 7–11, 7–13)

Magyarország: Josepovits 6, Tózer-Nemes 3, Rátkai 16/6, Fárbás 5/3, Toman D. 18/9. Csere: Árvai 4, Albert-, Szűcs 6, Toman R. 18/6, Szikszai-.

Ausztrália : Perkins 2, Deas 17/3, Ryan 11/6, Fagan 9, Williams 2. Harvey 7/3, Notoa 9/3, Russell 2, Bobongie 11/3, Pouch 12/3.

A MAGYAR CSAPAT KORÁBBI EREDMÉNYEI:

Nyolcaddöntő

Magyarország–Nigéria 77–51

Csoportkör:

Július 12., szombat

Magyarország–Izrael 86–82

Július 13., vasárnap

Magyarország–Egyesült Államok 49–79

Július 15., kedd

Magyarország–Dél-Korea 81–45

Az U19-es leányválogatott kerete a vb-n:

Rátkai Eszter

Gábor Lili

Toman Dóra

Toman Réka

Albert Szidónia

Tózer-Nemes Boglárka

Fárbás Eliza

Szűcs Gréta

Árvai Noémi

Josepovits Kinga

Czirkos Anna Panka

Szikszai Franciska

(Kiemelt képen: Rátkai Eszter Forrás: FIBA)