Benczur Márton: Nem önmegvalósítok, a játékosokat akarom kiteljesíteni

Benczur Márton az UVSE női vízilabdacsapatának fiatalok srával foglalkozó vezetőedzője, aki a korosztályos leányválogatottakkal is kiemelkedő sikereket ért el. A 44 esztendős szakember a nyolcvanas évek végén kezdett pólózni a Tungsramban, majd játszott az UTE-ban, az FTC-ben és az OSC-ben is. Sportolói pályafutását az UTE sportági utódjaként 2008-ban alakult UVSE-ben fejezte be. 1997-ben U17-es Európa-bajnoki címet szerzett, 1999-ben az UTE-val LEN-kupát nyert. Edzőként 2001 szeptemberében kezdett dolgozni az UTE-ban Kis József felkérésére. A klubban hosszú éveken keresztül a férfiutánpótlásban tevékenykedett, ez idő alatt tíz korosztályos bajnoki címet ünnepelt csapataival.

„Hirtelen ért a felkérés, de nagy megtiszteltetés volt, hogy a BEK-győztes Újpest stábjában is fontos szerepet betöltő Kis Józsi bácsi bizalmat szavazott nekem edzőként – mondja Benczur. –

Én fiatalként az edzőimtől szeretetet, odafigyelést, ugyanakkor kellő szigort kaptam, és megtanítottak rendszerben gondolkodni.

Örültem, hogy mindezt továbbadhatom a gyerekeknek.”

Benczur Márton Forrás: UVSE

A tréner később Áts Bertalan invitálására szakágat váltott, és a 2017/18-as évadtól vezetőedzője lett az UVSE női felnőttegyüttesének. A szakember irányításával a csapat öt bajnoki címet nyert, arany- és ezüstérmet szerzett a LEN-kupában, bronzot a Bajnokok Ligájában. A felnőttek között előszeretettel adja meg a lehetőséget a bizonyításra a klub ifjúsági, esetenként serdülőkorú játékosainak is.

„A női vízilabda természetesen más, mint a férfi, ezért bele kellett tanulnom. De edzőként a küldetésem a váltás után sem változott. Az én feladatom az, hogy a játékosaim jobbak legyenek. És szándékosan nem úgy fejeztem ki magam, hogy >>engem azért fizetnek<<, mert annak nincs köze ahhoz, ki hogyan viszonyul a játékosaihoz. Tehát én nem önmegvalósítok, hanem figyelem, hogy melyik az a közeg, feladat, mi az a pedagógia, amely által a lányok a leginkább ki tudnak teljesedni. A folyamatos fejlődés a cél szakmailag és emberileg is. És a közös munka alatt én is tanulok tőlük, velük együtt lépek előre. Néha keménynek is kell lennem, de sokat kommunikálok a játékosokkal, hogy értsék, mit miért teszek. Mindig érdekel a csapattagok véleménye, de egy-egy döntést nekem kell meghoznom, és én mondom ki a végső szót, mert én vállaltam a felelősséget. De bármilyen témáról is legyen szó, nagyon fontos, hogy az ok-okozati összefüggéseket jól lássa az edző.

Ne a tényeket igazítsuk az elmélethez, hanem az elméletet a tényekhez.

A fiatalok felfelé játszatása hosszú évek óta működik a vízilabdában. Bár akadnak ellenvélemények, én azt vallom, ha egy játékos elér egy bizonyos szintet, akkor a fejlődése érdekében állítsuk nagyobb kihívások elé. Jól meg kell vizsgálni, hogy kit és milyen helyzetben vet be az edző, de láthattuk, hogy például Lamine Yamal tizenhat évesen is a spanyol labdarúgó-válogatott egyik legjobbja volt az Eb-n. Nekünk sem kell félnünk a tinédzserek szerepeltetésétől. Lényeges az is, hogy a kemény munkát jó hangulatban végezzük, mert azt máshogy nem is lehet. Senkinek sem szabad elfelejtenie, hogy mi ezt azért csináljuk, mert szeretjük, és jól érezzük magunkat a sportágban.”

A Benczur Márton irányította UVSE-t kiváló csapategység jellemzi Fotó: Zsolnai Péter

Benczur Márton az utánpótlás-válogatottoknál előbb a 2001-ben született fiúkkal dolgozott, majd a 2003-2004-es lányok szövetségi trénere lett. A lányok korosztályos nemzeti csapatával Sibenikben U17-es Eb-bronzot (2021), Belgrádban U18-as vb-bronzot (2022), Netanyában U19-es Eb-ezüstöt (2022), Coimbrában U20-as vb-aranyat (2023), majd Zágrábban újabb U19-es Eb-ezüstöt nyert (2024). A dicséretes eredménysor ellenére Benczur a mostani évadban nem irányít utánpótlás-válogatottat.

Az eddigi sikerek közül egyértelműen a Portugáliában két évvel ezelőtt kiérdemelt U20-as világbajnoki cím emelkedik ki.

„Szövetségi szinten más kihívás egy jól működő csapatot kialakítani, hiszen ott nem az edző választja ki a stábját, a kollégáival és a játékosaival sincs napi kapcsolatban a felkészülési időszakon kívül. Ezzel együtt nagyon jó társaság jött össze két évvel ezelőtt is, az U20-as világbajnoki cím pedig felejthetetlen élmény marad. A csapat jelentős részét UVSE-sek alkották, de ez nem azért történt így, mert a klubban nálam játszottak, hanem azért, mert a képességeik alapján a válogatottban volt a helyük. Fantasztikus korosztályos együttes volt a vébégyőztes csapat, amely kapcsán pici szomorúság is van bennem. Akkor ugyanis azt gondoltam, hogy mostanra egyes játékosokat figyelembe vesznek a felnőttválogatottban is.”

(Kiemelt képünkön: Benczur Márton Fotó: Paláhyi Barbara)