Kosárlabda: Kaye Benjamin alig várja, hogy az U20-as Eb-n bizonyítson

Mint arról beszámoltunk, jól halad az építkezéssel az U20-as férfi kosárlabda-válogatott, amely februárban Fehérváron edzőtáborozott, illetve Romániában játszott felkészülési meccseket. Ugyanakkor Carlos Vallejo szövetségi edző ezúttal sem számíthatott a külföldön játszókra, így például az a Kaye Benjamin is hiányzott, aki már a múlt nyáron is tagja volt a B-divíziós Eb-n hatodikként záró U20-as nemzeti együttesnek. A 2005-ös születésű center tavaly nyár óta az amerikai egyetemi bajnokságban (NCAA, második divízió) játszik a Colorado Mesa University színeiben.

Benjamin magyar-ausztrál kettős állampolgár, és az előző nyáron szerepelt először a korosztályos válogatottban. A nagypapája 1956-ban ment ki Ausztráliába, majd a szülei évtizedekkel később visszaköltöztek, így ő már Magyarországon született, és Budaörsön nőtt fel. Majd 14 évesen kiment a nagyszüleihez Ausztráliába – ez 2020-ban történt, éppen a covidjárvány idején, emiatt viszont végül nem tudott visszajönni, így kint folytatta a kosárlabda-karrierjét. Mindezek után 2023-ban Amerikába tette át a székhelyét, és egy szezont az ohiói Spire Academy-nál töltött, amely egyfajta előkészítő év volt a számára, mielőtt Coloradóban belevágott volna az egyetemi évekbe.

Nagyon jól érzem magam itt, összességében remek első idényt zártam Coloradóban

– kezdte Kaye az Utánpótlássportnak. – Az elmúlt egy évben rengeteget tanultam és fejlődtem, ami elsősorban annak köszönhető, hogy kiváló, rendkívül felkészült edző foglalkozik velünk. Roppant mód kemények voltak az edzések, gyakran naponta három tréninget belesűrítve a programba dolgoztunk, szóval néha úgy éreztem, hogy fizikailag a teljesítőképességem határán járok. Ugyanakkor ez kellett ahhoz, hogy egyénileg szintet lépjek. A dobásom csiszolására péládul különösen sok időt fordítottam, és ennek meg is lett eredménye. Emellett azt gondolom, hogy a magabiztosság terén léptem előre a legnagyobbat.

Most már sokkal jobban bízom magamban és a képességeimben. Jóval bátrabban merek betörni, illetve a korábbiakhoz képest több dobást is vállalok. Úgy érzem, ebből a szempontból sikerült a legnagyobb áttörést elérnem a játékomban.

A csapattal ősszel elég nyögvenyelősen kezdtük a szezont, a főcsoportunkban négy vereséggel indítottunk, aztán a bajnokság közepén felvettük a fordulatszámot, és tízmeccses győzelmi szériát is sikerült produkálnunk. Az utolsó tizenhét meccsünkből tizennégyet meg is nyertünk, s ezzel végül a tabella harmadik helyen zártunk, ami az évad előtti várakozásokhoz képest meglepően jó eredmény számunkra. A bajnokság mostanra véget ért nekünk, és amint végzem a tanulmányaimmal erre félévre, repülök is Magyarországra. Májustól otthon fogok edzeni, egészen addig, míg megkezdjük az edzőtábort az U20-as válogatottal a nyári Eb-re."

Kaye Benjamin Forrás: FIBA

Elmondta, a tavalyi Eb-n hasznos tapasztalatokkal és remek élményekkel gazdagodott a romániai B-divíziós U20-as Eb-n. A másodvonalbeli kontinenstorna mind a nyolc meccsén pályára lépett, ezeken 5,1 pontot és 3,4 lepattanót átlagolt, alapvetően kiegészítő játékosként. Hozzátette: idén már vezéregyénisége szeretne lenni a nemzeti csapatnak.

Már most nagyon izgatott vagyok a nyári válogatottbeli szereplés kapcsán, és alig várom az Európa-bajnokságot. Jó esélyeink vannak, hogy júliusban valami nagyot alkossunk, és örömöt szerezzünk a magyar kosaras szurkolóknak

– mondta a rendkívül motivált Benjamin. – A múlt évi tapasztalatok után ezúttal már egy fokkal talán könnyebb lesz nekem is, hiszen ismerem az edzői stábot is, illetve a nemzetközi mezőnyről is kaptam képet, mire is számíthatok az Eb-n. Folyamatosan tartom a kapcsolatot Carlos Vallejo szövetségi edzővel, hetente egyeztetünk arról, hogy mi a helyzet velem, milyen formában vagyok. A csoportból való továbbjutás lesz a minimális célunk az Európa-bajnokságon, de azt gondolom, majd a legjobb nyolc között képesek lehetünk meglepetést okozni, és nálunk akár magasabban jegyzett válogatottakat is legyőzni. Megvan a tehetség és az ambíció a mi csapatunkban is."

Az U20-asok idei B-divíziós Európa-bajnokságának Jereván ad otthont július 11. és 20. között.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)