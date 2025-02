Vízilabda: „Nem csak fürdőgatyában szeretünk nyerni” – Tátrai Tamás

A múlt év legkiemelkedőbb korosztályos vízilabdás sikerét a Korényi Balázs által irányított U18-as fiúválogatott érte el azzal, hogy

megnyerte a Buenos Airesben rendezett világbajnokságot.

A kiemelkedő teljesítmény kapcsán a válogatott a fővárosi Europa Event Centerben rendezett Héraklész-gálán a klasszikus csapatsport kategória legjobbjának járó díjat kapta meg. A díjátadón beszülgettünk a vb-győztes oszlopos tagjával, a 18 éves Tátrai Tamással.

„A ritka pillanatok egyike, hogy nem fürdőgatyában vagy köpenyben vagyunk együtt a társakkal, de nemcsak úgy szeretünk nyerni, hanem elegánsan felöltözve is nagyon örülünk az elismerésnek és köszönjük a meghívást, lehetőséget – mondta a BVSC-Zugló ígérete. – Az ilyen események is remek alkalmatnak adnak arra, hogy picit nosztalgiázzunk és felelevenítsük az Argentínában történteket.

A vébéről fantasztikus emlékeink vannak, mindenkiben maradandó élmény a siker.

Mélyről kezdtünk, hiszen egyből kikaptunk a szerbektől, így ezért is volt még nagyobb az öröm, amikor a döntőben visszavágtunk nekik.”

Az U18-as vb-győztes csapat egy része a díjátadón Forrés: MVLSZ

Bizony, a srácoknak van mit felidézni a nagyszerű diadal kapcsán. A vb első meccsén 13–12-re kaptak ki a szerbektől. Belefért, hiszen a kiemelt négyesből mindenki továbbjutott, ráadásul a magyarok mindjárt a nyolc közé, miután a montenegróiakat (10–9) és az amerikaiakat (19–13) is elintézték. A válogatott kitűnőségei az egy évvel korábbi U17-es Eb-n aranyérmes görögök elleni negyeddöntőben négygólos hátrányból fordítottak, és nyertek pazar játékkal 13–12-re. Az elődöntőben meg két remekbe szabott első negyed után az olaszoknak másfél tucat gólt rámoltak be (18–15). A döntőben a szerbek ellen pedig megmutatta az együttes, hogy miért nyert korábban Eb-t és vb-t is. A 13–12-es siker után a magyar csapat emelte magasba a világbajnoki trófeát.

„Ennek a csapatnak a magja a legelső korosztályos világesemény óta együtt játszik, és több nagy utánpótlássikert értek el együtt a játékosok. Az eredményességnek nem nagyon lehet más a titka, minthogy

szeretjük egymást és tudunk küzdeni a másikért.

A korosztálynak nincs kiírva már külön világversenye, de reményeim szerint jó néhányan még fogunk együtt játszani klubcsapatban vagy válogatottban. Végtére is mindenkinek az a célja, hogy felnőttválogatott legyen és a lehető legeredményesebben képviselje Magyarországot Eb-n, vébén és persze az olimpián. Bízom benne, hogy ez minél többünknek sikerül ebből az U18-as világbajnok gárdából.”

Tátrai Tamás a BVSC ifjúsági csapatával tavaly bajnoki aranyat nyert, az idén címet védene Forrás: BVSC

Tátrai Tamás a BVSC-ben együtt játszik a felnőttválogatott, U20-as világbajnok bátyjával, Dáviddal. A sokra hivatott pólósnak természetesen a bajnokságban is megvannak az idei céljai.

„Az ifjúsági csapattal tavaly remekül szerepeltünk a nyolcas döntőben, és végül aranyérmesek lettünk.

A célunk most sem lehet más, szeretnénk megvédeni a címünket.

Az ob I-ben pedig a bajnoki döntőért küzd a csapat, és nagy motivációt ad, hogy a Magyar-kupa fináléjába sikerült bejutni. A döntőben pedig már bármi előfordulhat, talán még a Fradit is meg lehet fogni.”

(Kiemelt képünkön: Tátrai Tamás Forrás: BVSC)