Úszás: edzés edzés hátán, a versenyszezon még odébb van

A hazai nyílt vízi úszóválogatott egy része külföldön vágott bele az új esztendő szakmai munkájának elvégzésébe, jelesül az országhatárokon kívül, háromhetes edzőtáborban kezdtek neki jó néhányan a sok-sok kilométer begyűjtésének.

A fiatalok közül többen is Thaiföldön vannak edzőtáborban. Ott treníroznak medencében, meg nyílt vízen is, tudnak edzeni a tengerben,

utána pedig a többség Törökországba, illetve a Kanári-szigetekre megy edzőtáborozni márciusban” – adott helyzetjelentést érdeklődésünkre Gellért Gábor, a szakág szövetségi kapitánya.

A tréningek egyhangúságát feloldó versenyek azonban még távolabb vannak, ráadásul a bőség zavara sem „fenyegeti” a korosztályos legjobbakat, merthogy jelen állás szerint a gyér nemzetközi versenyprogram csupán az utánpótlás Eb-t kínálja a 2006 és 2011 között született fiataloknak az idén.

„Mondhatom, hogy

hamar véget fog érni a 2025-ös szezon, a nyáron nem lesz korosztályos világbajnokság, be kell érnünk a junior Európa-bajnoksággal,

amely várhatóan június második felében lesz. Utána el lehet engedni a gyerekeket szabadságra, illetve hát nem egészen, mert a nyílt víziseink közül többen is indulnak még medencés viadalokon, de hogy augusztusban vagy szeptemberben ne legyen világverseny, hát ilyen is régen volt...” – így a kapitány, aki hozzátette, hogy az Eb-re is válogató országos bajnokság május végén-június elején esedékes.

Az ifi válogatott tagjai a világkupa-sorozaton nem vesznek részt, azt a felnőtteknek találták ki, s az egyes állomásokon a párizsi olimpiai bajnok Rasovszky Kristóf és az utánpótláskorból nem is olyan régen kiöregedett, a tavalyi ötkarikás játékokon nagyszerűen szerepelt Betlehem Dávid és Fábián Bettina vesznek majd részt elsősorban.

Az ő párizsi sikereik hihetetlen mértékben növelik tovább szakágunk népszerűségét

– jegyezte meg Gellért Gábor, majd így folytatta: – A nyáron azért lesznek Európa-kupa-versenyek is, és a sorozat egyes állomásain szeretnénk indítani a fiataljainkat, már csak a rutinszerzés végett is” – mondta, kitérve rá, hogy igazán „nagy kiöregedő” nincsen, 2025-ben is gazdagíthatják a nyílt vízi diadallajstromot a 2024-es sikeremberek. Így különösképpen sokat remélhetünk a kisebbek korosztályában, a 14-16 évesek között tavaly igazán remeklő tehetségeinktől, akiket a szakvezető úgy minősített, hogy az övék „nagyon erős korosztály”.

Nagy Napsugár, Bartalos Anna, Kárpáti Máté, Huszti Márton váltóban világbajnokok voltak, meg Európa-bajnokságot is nyertek, de az egyéni vb- és Eb-érmekkel sem maradtak adósak, s ott van még Kreisz Bálint is, aki világbajnoki ezüstérmet érdemelt ki egyéniben. Tőlük 2025-ben is nagyon sokat várok.

(Kiemelt képen: a 2024-ben világ- és Európa-bajnok négyes – balról: Bartalos Anna, Nagy Napsugár, Huszti Márton, Kárpáti Máté – 2025-ben is arany várományos Forrás: MUSZ/Facebook)