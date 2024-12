Vízilabda: a KSI telel a fiú ifjúsági bajnokság élén

A fiú ifjúsági országos vízilabda-bajnokság alapszakaszának idei utolsó, 11. fordulójában az egyik legnagyobb rangadónak az UVSE–KSI összecsapás számított a mögöttünk hagyott vasárnap.

A két kiváló nevelőegyesület korosztályos csapata ebben az idényben csupán egy-egy vereséget szenvedett az egymás elleni találkozóig, így szoros mérkőzésre volt kilátás a Hajós Alfréd Sportuszodában.

A nagy izgalmak azonban elmaradtak, ugyanis a sportiskolások remek napot fogtak ki, és az elejétől kedzve domináltak a meccsen.

A KSI a félidőben már 10–5-re vezetett, majd a folytatásban tovább növelte előnyét, és végül rendkívül magabiztos, 15–6-os sikert aratott.

Ezzel eldőlt, hogy az ifjúsági bajnokság tabellájának élén a KSI telel, a második helyen a szintén egy vereséggel (és egy ötméterespárbajban megszerzett győzelemmel) az FTC áll, míg a harmadik pozíciót az UVSE foglalja el, miután jobb a gólkülönbsége, mint a negyedik OSC Újbudának. A vidéki együttesek közül a hetedik helyezett Pécs szerepel eddig a legjobban.

KSI-részről Dávid Zoltán így értékelt a klubhonlapon az UVSE elleni diadal után és a korosztályos téli szünet előtt:

„Az UVSE ellen nagy csatára számítottam.

Azt kértem a srácoktól, hogy legyen egy szép karácsonyi ajándék a fa alatt.

Amennyiben nyerni tudunk, akkor az első helyre kerülünk a bajnokságban, ha csak ideiglenesen is. És ez egy ilyen erős, kiegyenlített mezőnyben nagyon szép eredmény. Amit tudtunk megtettünk, talán nem túlzás, ha azt mondom, hogy a bajnokságban ma játszottunk a legjobban. Kívülről is tetszetős és meggyőző játékot produkáltunk, megmutattuk, hogy ilyet is tudunk. Több kiemelkedő teljesítmény is volt a csapatban, és nem szoktam kiemelni senkit, de most Kiss Gergő a kapuban extrát nyújtott. Nagyon szép évet zárunk, amelyben mindenki elfáradt. Főleg a serdülőink, akik hétvégente hárman fronton is helyt kell, hogy álljanak.”

A KSI ifjúsági csapata az élről folytathatja a bajnokságot az új évben Forrás: KSI

A KSI főként utánpótláskorúak alkotta felnőttcsapata közben a másodosztályban, az ob I/-ben nyeri sorban a meccseket. A gárda tizenkét forduló után még hibátlan, és már csak egy mérkőzés választja el attól a fiúkat, hogy ebben a pontvadászatban veretlenül zárják az esztendőt,

egyúttal közelebb kerüljenek egyértelmű céljük, az élvonalba való visszajutás eléréséhez.

A múlt hét végén véget értek a másik két korosztályos országos bajnokság idei küzdelmei is. A serdülők között FTC, UVSE, KSI az első három sorrendje az alapszakaszban tizenegy forduló után, a gyermekbajnokságot pedig az eddig százszázalékos OSC Újbuda vezeti az UVSE és a BVSC-Zugló előtt.

Fontos hangsúlyozni, hogy a bajnoki érmeket ebben a kiírásban is az évad végi, nyolcas döntőkben osztják ki. Az alapszakaszban egyes gárdák teljesítményének hullámzását a betegségek, sérülések is nagyban a befolyásolják. A csapatok elsődleges célja, hogy ott legyenek az évadot záró minitornán. Az viszont minden bajnokságban látszik, hogy ebben ezúttal is kiélezett és színvonalas küzdelmek várhatók majd a dobogós helyekért.

A bajnokságok tabellái ITT érhetők el.

(Kiemelt képünkön: a KSI U18-as világbajnok játékosa, Nagy Zalán Márk Fotó: Nyolczas Ivett)