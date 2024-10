Triatlon: csütörtökön kezdődik az U23-as és junior-világbajnokság

Eljött az idő, csütörtökön megkezdődik az utánpótláskorú triatlonosok 2024-es célversenye, a világbajnokság, amelyen a felnőttek mellett az U23-as és a juniorkorosztály legjobbjai is rajthoz állnak majd.

A spanyolországi Torremolinosban összesen tizenöt magyar fiatal fog úszni, kerékpározni, majd befutni a célba, közülük többen pedig már korábbi világversenyen is bizonyították, hogy számolni kell velük. Az U23-asok között Kiss Gergely 2022-ben szerzett vb-ezüstöt, Hóbor Zalán még juniorként lett második a 2023-as Európa-bajnokságon, a 16 éves Szalai Fanni pedig idén elsőéves ifjúságiként nyerte meg egyéniben a junior Eb-t, míg egy éve az ifik között is diadalmaskodott; nem csoda, hogy a vb egyik esélyesének tartják, a fiatalabb kora ellenére.

„Nagy csapattal várjuk a kezdést, az összes nevezési lehetőséget kihasználjuk – mondja a hazai szövetség utánpótlás-szakágvezetője, Pocsai Balázs az Utánpótlássportnak. – A helyszínt többekkel sikerült megismernünk az elmúlt napokban, több juniorral edzőtáboroztunk itt az eseményt megelőzően, míg Dobi Gergő az U23-asok közül csatlakozott hozzánk. Az idősebbek csütörtökön kezdenek, a juniorok pedig pénteken méretik meg magukat egyéniben, hogy aztán vasárnap a két korosztályból összeállított mixváltó futama következik. A résztvevőink közül mindenki ott volt a nyári Európa-bajnokságon, aki jól szerepeltek a kontinensviadalon;

bízunk benne, hogy a vébé után is nagyon boldogok leszünk!

Szalai Fanni éremszerzésére reális esélyt látok, de a többi lány is joggal pályázik arra, hogy az élmezőnyben zárjon, és ez igaz a fiúkra is. Az U23-asainkat sem kell bemutatni, erős az a sorunk is, legyen szó a férfiakról vagy a nőkről.”

A magyar válogatott az U23-as és junior triatlon-világbajnokságon:



Junior



Lány:

Baier Zsófia, Pusztai Dóra, Szalai Fanni, Szobácsi Laura



Fiú:

Kropkó Márton, Székely Konrád, Trungel-Nagy Zalán





U23



Lány:

Kropkó Márta, Horváth Karolina Helga, Nádas Nóra Romina, Sarcia Borbála



Fiú:

Dobi Gergő, Hóbor Zalán, Kiss Gergely, Kovács Gyula