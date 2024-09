Ökölvívás: korábbi klasszisok képzik az FTC utánpótlását

Kocsis Antal személyében az első olimpiai bajnok ökölvívót a Ferencváros adta a magyar sportnak, a nagy múltú szakosztály 10 évvel ezelőtti újraindulása óta pedig a profi világbajnok Kótai Mihály vezetésével neves szakemberek segítik a Népligetben bokszoló fiatalok fejlődését.

Kótai mellett oszlopos tagja az FTC-s edzői csapatnak a felnőttvilágbajnoki második Bedák Pál, és az utánpótlás Európa-bajnok, versenybíróként is dolgozó Szabó Egon.

„1982-1983 körül megszűnt a munka itt, tíz évvel ezelőtt hívta újra életre a szakosztályt Szántó Öcsi bácsi; ő sajnos már nincs velünk, azonban két szuper edzőnk van jelenleg Bedák Pali és Szabó Egon személyében – mondja Kótai az Utánpótlássportnak. –

Az eredményes múltjuknak és az óriási tapasztalatuknak hála rengeteget tudnak segíteni a gyerekeknek, a szakma krémjéhez tartoznak.

Az egyesületben nemcsak versenyzőket képeznek, az ökölvívás egyéb területeivel is megismerkedhetnek a jelenleg a szeptember végi serdülő ob-ra készülő fiatalok.

„Az említett két trénerhez csatlakozott nemrég Melczer Gábor, aki korábban nálunk versenyzett, ám végül nem ez maradt a fő csapásirány az esetében; időközben elvégezte az edzői képzést, és az egyetemi tanulmányai mellett már a fiataljainkkal is foglalkozik, Palitól és Egontól pedig rengeteget tanulhat nap mint nap.

Büszkén mondhatom, saját nevelésű edzőnk is van!

Emellett a bíráskodás is fontos eleme az ökölvívásnak, egy másik növendékünk ebbe vágott bele. A hangsúly persze továbbra is a bunyón van, nagyjából hatvan gyerekkel foglalkozunk, edzésenként nagyából hússzal – ebből a tömegből igyekszünk eredményes sportolókat nevelni, akik a válogatottig is eljutnak, és felnőttkorban is az ökölvívásban maradnak.”

