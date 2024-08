Kosárlabda: 9. lett az U18-as fiúválogatott a B-divíziós Eb-n

Miután a Pethő Ákos vezette U18-as fiú kosárlabda-válogatott előző nap magabiztosan legyőzte az íreket, vasárnap a norvégok vártak a mieinkre a szkopjei B-divíziós Európa-bajnokság 9. helyért rendezett helyosztóján.

A magyar együttes kiválóan kezdett a skandinávok ellen, és egymásutánban dobta a triplákat, minek köszönhetően az első negyed végére több mint tíz ponttal állt jobban (19–7). A második etapban is folytatódott a magyar dominancia. Amíg a norvégok a nagyszünetre még a húsz pontot sem érték el, addig a mieink továbbra is remekeltek, és az előny húsz percet követően már 22-nél járt (41–19). A második félidő elején aztán válogatottunk némiképp visszavett a lendületből, ugyanakkor így is stabilan őrizte magabiztos vezetését (52–36). A záró szakaszban Lukácsi Gáborral és Kékesi Kolossal az élen a csapat ismét feljebb kapcsolt, és belehúzott a pontgyártásba.

A különbség a legvégére újra elérte a húszat, és 76–56-os magyar győzelem lett a vége.

Buglyó Barnával (balra) a soraiban az U18-as fiúválogatott kilencedikként zárt a B-divíziós Eb-n Forrás: FIBA

A mezőny legjobbjaként Lukácsi Gábor 17 pontot szerzett.

Az U18-as fiúválogatott a kilencedik helyen fejezte be a kontinensviadalt,

és ezzel az elmúlt évek legjobb helyezését érte el ebben a korosztályban a másodvonalban, ugyanis a 2016-os negyedik hely óta válogatottjaink rendre a 10-15. hely (az összesített európai rangsorban a 26-31. hely) között végeztek.

A meccsenként 10,4 pontot átlagoló

Lukácsi Gábor volt a mieink legeredményesebbje a tornán,

míg Rosta Péter jegyezte a legmagasabb teljesítményindexet (12,5).

A B-divízióból az elitbe feljutó három csapat kilétére már korábban fény derült. A döntőt játszó osztrák és észak-macedón gárda mellett a bronzérmes bolgárok folytathatják jövőre a legjobb 16 mezőnyében.

B-divíziós U18-as fiú Európa-bajnokság, Szkopje (Észak-Macedónia)

Helyosztó a 9. helyért

Magyarország–Norvégia 76–56 (19–7, 22–12, 11–17, 24–20)

Magyarország: Kékesi 11/6, Lukácsi 17/6, Buglyó 8, Rosta 12/6, Angyal 2. Csere: Flasár 4, Márkus -, Palotai -, Keller 6/6, Tallós 8/6, Mezőfi 6/6, Szita 2.

Norvégia: Bergseng 16/3, Nordheim 9/3, Bye 6/6, Demoniere 10, Kruse 10/6. Csere: Wangensteen -, Ogluson 3, Olsen 2, Bueno -, Langerod -.

(Kiemelt kép forrása: FIBA)