Kézilabda: a fiatalokra is számítanak az NB I-es Balatonfüredben

Nem panaszkodhat a 2023-2024-es évadban elért eredményeire a Balatonfüredi Kézilabda Akadémia, amelynek U20-as csapata ezüst-, U18-as együttese pedig bronzérmet szerzett a korosztályos első osztályú bajnokságban. Az idősebb gárda tagjai közül többen szintet léphetnek a következő időszakban, ugyanis a klub felnőttélvonalbeli csapatával kezdték meg a nyári felkészülést, abban a reményben, hogy a közelgő idényben minél több tapasztalatot gyűjthetnek a „nagyok” között. A júniusban a szakmai igazgatóból az NB I-esek vezetőedzőjévé váló Kis Ákos számít az utánpótlásra.

„Nem számítottunk ezekre az eredményekre korosztályos szinten, az elsődleges cél az volt, hogy az U20-as csapatunkkal a felnőtt NB II-ben próbáljunk meg olyan helyen zárni, amivel kiharcoljuk az osztályváltást, és feljutunk az NB I/B-be, amelyben korábban is szerepeltünk; nagyon örültünk, hogy ez sikerült. A klub filozófiája most is az, hogy ezeket a tehetséges fiatal kézilabdázókat két fronton versenyeztessük – mondja a szakmai igazgatóból vezetőedzővé váló Kis. –

A végső cél pedig, hogy az NB I-es csapatunkba építsük be az akadémiáról kikerülő játékosokat.

Ilyen lehet majd a jobbszélső Urbán-Patocskai Csongor is, aki a legutóbbi U20-as bajnokság Nyugati csoportjában gólkirály lett, de mellette több utánpótláskorú fiatal is a felnőttkerettel kezdte meg a nyári felkészülést. Ezeket a helyeket ki kell érdemelniük, de a lehetőség adott.”

A korábbi években a beépítés több játékosnál is működött, Balatonfüreden pedig bíznak benne, hogy ez a folytatásban sem lesz másképp.

„Négy évvel ezelőtt is volt egy nagyobb fiatalítási hullámunk, akkor az 1999-es és a 2000-es korosztály került be a képbe. A képviselők közül többen szépen kifutottak azóta, mint például Andó Arián, Varga Marci vagy a Franciaországba igazoló Szűcs Bence, de ilyen a 2001-es Szmetán Máté is, aki stabil irányítója a csapatnak. A kézilabda az elmúlt években, évtizedekben fizikális irányba ment el, az U20-as korú játékosok legnagyobb hiányossága általában ezen a téren mutatkozik meg, dinamikában, tömegben le vannak még maradva. Egy-két év NB I-es felnőttek közötti edzéssel, gyakorlással ez behozható, erre törekszünk mi is.”

(Kiemelt képünkön: Kis Ákos Forrás: Balatonfüredi KSE)