Vízilabda: Golopencza Szonja először védhet a korosztályában Eb-n

Augusztus utolsó hetében Zágrábban vesz részt Európa-bajnokságon az U19-es leány vízilabda-válogatott.

A csapatot az a Benczur Márton készíti fel a kontinensviadalra, aki tavaly a portugáliai Coimbrában világbajnoki címig vezette az U20-asokat.

Abból a csapatból hatan is tagjai a mostani U19-es keretnek, az egyikőjük a 18 esztendős kapus, Golopencza Szonja.

„Nagyon örülök, hogy ezzel a korosztállyal is Európa-bajnokságon vehetünk részt, mert a 2005-os születésűeknek még nem volt külön világversenyük, mindig az idősebbek között játszottunk – mondja az UVSE sokra hivatott játékosa. – Különleges lesz, hogy ezúttal a kapusok közül én leszek az idősebb, kíváncsian várom a felkészülés hajráját és a tornát is. A legnagyobb erősségünk, hogy rendkívül összetartó a csapatunk. Ez már a felkészülés elején is érződött.

Arra törekszünk majd Zágrábban, hogy a védekezésünk legyen a legstabbilabb. A támadásoktól nem tartunk, mert számos kiváló lövőjátékosunk van.

Golopencza Szonja a magyar kapuban Forrás: MVLSZ

A korosztályos válogatott nemrégiben a görögországi Iteában szerepelt nemzetközi felkészülési tornán.A magyarok és a házigazda görögök mellett az Egyesült Államok, Izrael, Olaszország, Horvátország, valamint Hollandia válogatottja is részt vett a megméretésen, melyen Benczur Márton együttese a harmadik helyen zárt. Golopencza Szonja még a viadal előtt kitért arra, hogy az ellenfelek feltérképezése miatt is fontos a görögországi torna.

„Az ilyen nemzetközi tornákon nagyon értékes tapasztalatokat lehet szerezni. De az ellenfeleket nemcsak az egymás elleni meccseken ismerjük meg, hanem Béres Gergely kapusedzővel sokat készülünk videózással is.”

(Kiemelt képünkön: Golopencza Szonja Forrás: World Aquatics)