Strandröplabda: hetedik lett a Tari, Veress páros az U20-as Eb-n

Azok után, hogy néhány hete Breuer Mirtill és Németh Zinaszerzett értékes hetedik helyet az U18-as strandröplabda Európa-bajnokságon, legutóbb már U20-asok legjobbjainak volt jelenése a korosztály lengyelországi kontinenstornáján.

A tavaly történelmi tettet végrehajtva U18-as Eb-bronzérmet szerző Tari Bencének és Veress Ákosnak nem indult a legjobban a verseny Myslowicében. A csepeli SRSE párosa egy győzelemmel és két vereséggel fejezte be a csoportkört, ugyanakkor csoportharmadikként ezzel együtt is bejutott a legjobb 24 közé, ahol előbb magabiztosan verte a finnek kettősét, majd a lengyeleket is legyőzve

a magyar fiúk már a legjobb nyolc között találták magukat.

Ezután a negyeddöntőben Soós Izsák tanítványai nem bírtak a később harmadikként végző svájciakkal (Friedli, Amrein), így az 5-8. helyért folytathatták. A helyosztókat egy-egy vereséggel és győzelemmel zárták a lengyelek, illetve a görögök ellen, ezzel a hetedik helyen befejezve az Eb-t.

A jó szereplésnek köszönhetően Tari Bence és Veress Ákos kivívta a kvalifikációt a jövő évi U21-es világbajnokságra.

Tari Bence (balra), Veress Ákos és a páros edzője, Soós Izsák Forrás: Beach Volleyball Hungary

A lányok mezőnyében induló Honti-Majoross Chiara (Beach Sport SE) és Kun Stefánia (SRSE) csoportmásodikként jutott tovább, majd a kiesés szakasz első körében olasz egységet vertek a mieink, viszont a nyolcaddöntőben a későbbi bronzérmes Hohenauer, Berger osztrák kettős megállította a Gubik János vezette magyar lányokat, akik végül a 9-13. helyért zajló helyosztón alulmaradtak a hollandokkal szemben, ezzel a 13. helyen zártak.

Mindeközben a szlovéniai felnőtt Közép-Európa-kupa-versenyen Vasvári Eszter (23) és Vasvári Zsófi (20) az előkelő negyedik helyen végzett.

(Kiemelt képen: Tari Bence (jobbra) és Veress Ákos Forrás: Beach Volleyball Hungary/Facebook)