Nyílt vízi úzás: a 10 kilométer nem volt magyar sikerszám Bécsben

Az utánpótláskorú nyílt vízi úszók ausztriai Európa-bajnokságán

a pénteki négy ezüst után szombaton nem termett számunkra babér a 18-19 évesek korosztályában 10 kilométeren.

Azzal együtt sem, hogy a mezőnyben a lányoknál ott volt a tavaly a 16-17 éveseknél 7,5 kilométeren győztes Abonyi-Tóth Glenda, s az ezen a távon a fiúknál Eb-másodikként végzett Kovács-Seres Hunor is.

Abonyi-Tóth a 27 indulóból ezúttal a 11. lett, a szintén 2006-os születésű honfitársnő, Nett Vivien kilencedikként ért célba, míg a 2005-ös évjáratú Flück Nóra nem fejezte be a versenyt.

A fiúknál a 18 esztendős Kovács-Seres Hunor, aki korábban nyert már Eb mellett korosztályos világbajnokságot is, az élbolyban úszott, vezetett is, majd sokáig harcban állt az első helyet tőle átvevő francia Sacha Vellyvel, aki megnyerte a 10 kilométeres viadalt. Kovács-Seres viszont a hajrára visszaesett, többen is megelőzték, s végül a hatodik helyen zárt. Poteczin Dániel kilencedikként érkezett be, a harmadik magyar, Hartmann Máté pedig feladta az olimpiai távú versenyt.

A vízi maratonisták bécsi korosztályos kontinensviadalának befejező napján, vasárnap a váltók következnek, remélhetően a szombatinál nagyobb magyar sikerrel.

(Kiemelt lépünkön: Kovács-Seres Hunor ezúttal érem nélkül maradt Forrás: musz.hu)