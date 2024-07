Kajak-kenu: ismét előrelépett a korosztályos válogatott

Ahogyan korábban beszámoltunk róla, a magyar válogatott 12 arany-, 9 ezüst- és 7 bronzéremmel zárta az U23-as és ifjúsági kajak-kenu Európa-bajnokságot, amelyen utcahosszal nyerte meg a nemzetek versenyét.

A kiváló szereplés a korábbi évek tapasztalatai alapján nem meglepő, és bár a tavalyi Eb-éremtermést nem sikerült túlszárnyalni, így is büszkék lehetnek a magyar fiatalok a produkciójukra, ezt pedig az utánpótlás szövetségi kapitányok is megerősítették.

„Tavaly tizenegy, idén pedig hét aranyérmet szerzett a kajakos csapat, ami tehát kevesebb, ám a teljes képhez hozzátartozik, hogy 2023-ban az első csapat utazott el az Európa-bajnokságra és a világbajnokságra is, míg idén a második számú válogatott vett részt az Eb-n, az első pedig várja a vébé kezdetét – mondja Makrai Csaba, a kajakosok vezetője az Utánpótlássportnak. – Ebben a tekintetben viszont előreléptünk. Kiemelném Mertz Attilát, aki két-három éve korosztálya legjobbja volt, ám egy szerencsétlen sérülés miatt hosszú időre kiesett az élmezőnyből. Mostanra viszont visszaverekedte magát a válogatottba, és szép ezüstérmet szerzett egyesben ezer méteren – ifi világbajnok tudta csak megverni. Emellett négyesben Európa-bajnok lett. De Hidvégi Hunor is remek eredményeket hozott, ahogyan Avar Tamás, Juhász Máté és Szabó Vilmos is, Mészáros Anna pedig két aranyat is szerzett… Lehetne még sorolni a győzteseket, érmeseket, ráadásul olimpiai számokban, mindenki dicséretet érdemel. A vébén lesznek közülük, akik indulnak majd, bár az olimpiai számokban teljesen kicserélődik a társaság.”

Kenuban sem spóroltak a szép eredményekkel a fiatalok, Foltán László kapitány pedig ennek megfelelően elégedetten értékel.

„Kenuban más a helyzet, csak A-csapatról beszélhetünk, akik az Eb-n és a vébén is rajthoz állnak. A tehetségmenedzselési elvünk alapján viszont volt olyan, aki az Eb-n is elindulhatott, viszont a világbajnokságon nem lesz ott. Ifjúsági korosztályban sok az első éves versenyző, nekik korábban ehhez hasonló eseményen nem volt még tapasztalatuk. Ennek megfelelően előfordultak hibák, amikkel semmi gond nincs, pont ez a lényeg, hogy tapasztalatot szerezzenek, és a jövőben ez ne forduljon elő. Ezzel együtt is szép eredményeket hoztak. Erős csapattal utazhatunk majd el a vébére!”

Az emlegetett világbajnokság július 17-én kezdődik Plovdivban, Bulgáriában.

(Kiemelt képünkön: Csorba Zsófia és Opavszky Réka két arannyal zárta az Eb-t Forrás: MKKSZ)