Bakosi Béláné: Bennem a lelkesedést a gyerekek mosolya tartja életben

A díjat 2024-től havonta ítélik oda és negyedévente adják át, most a második három hónap kitüntetettje kapta meg azt: Bakosi Béláné Szenczi Erika atléta-, Pap Ferenc birkózó- és Puskás Jenő tornászedző. Az elismerés mellé 250 ezer forint pénzjutalom is jár. A díjazottak közül Bakosi Béláné Szenczi Erika atlétaedzővel beszélgettünk, aki válogatott távolugró volt, aktív pályafutása befejezését követően 1991-ben kezdett edzősködni a Nyírsuliban. Azóta is Nyíregyházán tevékenykedik, egyesületét 2014-től Nyíregyházi Sportcentrumnak hívják.

Az edzőnőnek 1994 óta szinte minden évben nyert valamelyik tanítványa országos bajnokságot. Neveltjei közül az atlétika minden szakágában találunk eredményes felnőttversenyzőt. Legsikeresebb sportolói közé tartozik a gyalogló Helebrandt Máté, a diszkoszvető Szikszai Róbert, a sprinter Kaptur Éva és magasugró fia, Bakosi Péter. Szenczi Erika az óvodás kortól kezdve jellemzően 15-16 éves korig foglalkozik a gyerekekkel, utána továbbadja őket kollégáinak. Jelenleg több mint ötven fiatallal dolgozik.

Imádom a gyerekeket, és azért választottam az edzői hivatást, mert szerettem volna továbbadni azt a tudást, amit az edzőimtől kaptam

– mondta a testnevelő tanárként is hosszú éveken át tevékenykedő kitüntetett. – A nevelőedzői munkám elsődleges feladata, hogy megszerettessem az atlétikát a növendékekkel. A gyerek nem érezheti azt, hogy az egész edzésen csak futunk, mert akkor a következő tréningre már nem jön el. Az edzéseket igyekszem jó hangulatban vezényelni, és arra törekszem, hogy jó kapcsolatot ápoljak a tanítványaimmal.”

Az edzőnő elismeréséhez Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár gratulál Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság

Az edzőnő elmondta, meglepődött, de nagyon örül az elismerésnek, amely nagyszerű, rangos visszajelzés az elvégzett nevelőmunkájáról.

„Bennem a lelkesedést a gyerekek mosolya tartja életben – folytatta. – Az egyik legfontosabbnak azt tartom, hogy a neveltjeim szeressenek lejönni a pályára, és ne azért legyenek ott, mert a szüleik úgy akarják. Ha pedig ők jól érzik magukat, akkor én is.”

Bakosi Béláné Szenczi Erika és egyik legsikeresebb tanítványa, Helebrandt Máté a díjátadón Fotó: Kelemen Ádám/Sportért Felelős Államtitkárság

A sokszoros magyar bajnok, háromszoros olimpikon gyalogló, Helebrandt Máté 2001-ben, 12 évesen került Bakosiné csoportjába.

Már a kezdetekkor úgy tanultuk meg a kitartás, a fegyelem és a csapatmunka fontosságát, hogy közben nagyon jó hangulatban teltek az edzések, és ezért is maradtam benne a sportágban

– emlékezett vissza gyermekkorára a kiváló atléta. – Akkor még nem gondoltam volna, hogy ennyi öröm és siker ér majd azon a hosszú úton, amelynek a legelején jártam. Erika meghatározó alakja a pályafutásomnak. Számára az edzősködés nem munka, hanem hivatás. Olyan értékeket közvetít, amelyek által a tanítványai nemcsak jobb sportolókká, hanem jobb emberekké is válnak.”

(Kiemelt képünkön: Bakosi Béláné Szenczi Erika)