Sárkány Zalán is elindul az úszó ob-n

Kós Hubertet követően Sárkány Zalán is jelezte, hogy az amerikai egyetemi úszóbajnokság után a magyar úszó ob-n is rajthoz áll, erről a magyar szövetség hivatalos Facebook-oldala számolt be.

Egy héttel a kaposvári úszó ob előtt eldőlt, hogy Sárkány Zalán is elindul a magyar bajnokságon. Sós Csaba szövetségi kapitány már a múlt héten jelezte, hogy nem lepődne meg, ha az amerikai úszóbajnokságon részt vevő magyar versenyzők közül elindulna valaki a magyar bajnokságon, és így is lett: előbb Kós Hubert, majd most Sárkány Zalán is jelezte az indulási szándékát. A nyitó nap egyik slágerszáma az 1500 méter gyors lesz, amelyen Rasovszky Kristóf, Betlehem Dávid és Sárkány Zalán összecsap egymással a medencében.