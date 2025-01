Úszás: ragyogó év medencében és nyílt vízen is

Ez előző esztendőhöz képest jóval lazább következik, ugyanis „csak” világbajnokságot (júliusban és augusztus elején Szingapúrban), valamint rövid pályás kontinensviadalt (decemberben Szczecinben) rendeznek, ám ez persze nem jelenti azt, hogy legjobbjaink lazsálnak 2025-ben.

Az olimpiát követő hónapokat pihenés, illetve változások-váltások jellemezték, a játékok utáni esztendőt viszont újfent a kemény munka és nagy harc határozza meg, merthogy ebben a sportágban is alapozni kell, és nemcsak minden egyes felkészülés, hanem az ötkarikás ciklus elején is – Los Angeles az úszók szerint lassan lőtávolon belülre kerül…

Egyelőre persze Szingapúr van a középpontban, és kimagasló vb-t is zárhatunk, hiszen jelezte indulását Milák Kristóf (…), gőzerővel készül Németh Nándor, Sárkány Zalán, Betlehem Dávid, Rasovszky Kristóf és persze Kós Hubert is, és akkor a hölgyekről még nem is szóltunk. Pedig előbb-utóbb fogunk, talán már Szingapúrban nagyot dobhat valamelyik női úszónk (vagy csapatunk).