Úszás: Pádár Nikolett a BVSC-ben folytatja

A 18 éves Pádár Nikolett a felnőtteknél legutóbb a budapesti rövid pályás világbajnokságon lett ezüstérmes a női 4x200 méteres gyorsváltó tagjaként, de a többi idei világversenyen is jól teljesített. A dohai vb-n 200 méter gyorson hatodik lett, míg a belgrádi Európa-bajnokságon 100 méter gyorson harmadikként csapott célba, a váltókkal pedig minden éremből vitt haza, így Ábrahám Minnával közösen az Eb legeredményesebb úszója lett. Az olimpián pedig a női 4x200-as gyorsváltóval hatodikként, pontszerző helyen zárt. De vajon melyik eredmény a legkedvesebb számára ebből a sűrű évből?

„Természetesen a hazai világbajnokság, hiszen magyar közönség előtt mindig különleges úszni. Így pedig, hogy érmet is nyertünk a lányokkal még inkább fantasztikus élmény volt. Szerintem ez megkoronázta az egész évemet. Annak is nagyon örültem, hogy kijutottam az első olimpiámra” – nyilatkozta a BVSC honlapjának az úszó.

Pádár nagyon fiatalon, már 4 évesen megismerkedett az úszással és két évvel később igazolt versenyzője lett a Szegedi Úszó Egyletnek. Talán ennek a korai kezdésnek és természetesen tehetségének és szorgalmának köszönhető, hogy 15 évesen már junior Európa-bajnok volt egyéniben és váltóban is.

Egy évvel később a korosztályos kontinensviadalról 4 arany-, 1 ezüst- és 1 bronzérmet szállított, míg a Limában rendezett ifjúsági világbajnokságon 100 és 200 méter gyorson, valamint 3 váltóval lett aranyérmes. 2022-ben szerezte első érmét felnőtt világversenyen is, a római Eb-n a női 4x200-as gyorsváltó tagjaként zárt harmadikként.

Szép sikereinek is köszönheti, hogy felkeltette Bob Bowman érdeklődését, így Kós Hubert után ő is az amerikai szuperedző tanítványa lesz, 2025 második félévében kezdi ott a közös munkát. Viszont már addig is itthon a BVSC színeiben folytatja felkészülését.

„Most azt éreztem, hogy szükségem van egy kis környezetváltozásra, ezért kerestem meg Nagy Pétert. Nagyon pozitívan állt ő is ehhez, úgyhogy izgatottan várom a közös munkát. Augusztus közepén pedig kiutazom Amerikába, ahol majd Bobbal fogok közösen edzeni” – mondta Pádár.