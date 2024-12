„Rasovszky megérdemelné, hogy ő legyen az év sportolója”

Bár Szokolai László legnagyobb eredményeit a nyílt vízi úszókkal érte el, a mesteredző a mostani rövid pályás budapesti világbajnokságon is érdekelt, Sárkány Zalán munkáját segíti. Erről is beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című podcastjében.

„Úgy úszott egyéni rekordot, hogy még nem állt át teljesen, így nagyon komoly ez a 3:38-as idő 400 méter gyorson. 1500 gyorson voltak problémái, víz folyt a szemüvegébe, amolyan félvaksi állapotban úszott, majdnem az összes fordulót elrontotta, 20-30 centiket veszített. De mentségére szóljon, nem adta fel, összességében nyolcadik lett, de hogy ennél többet tud, azt négyszáz gyorson bizonyította.”

A világbajnokságon nem vett részt Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid, az ő távolmaradásukról is beszélt Szokolai.

„Kristóf 2014 óta egy tízéves folyamatban van benne, ami egyértelműen a nyílt vízről szól, de minden gyorsúszó számot úszik, mindenevő típus. Tíz év után ildomos egy kis pihenőt tartani. Azzal váltunk el az olimpia után, hogy jó lenne negyed- vagy féléves pihenőt eszközölni, mert nem lehet végig sanyargatni az emberi testet. Dávid esete más, ő fiatalabb hat évvel. Ő most került be a közvetlen élmezőnybe, emellett amerikai egyetemre jelentkezett, augusztusban pihenő nélkül megkezdve azt. Döcögve is indult a negyedéve, betegségekkel tarkítva.”

Betlehem párjával, Fábián Bettinával távozott az Egyesült Államokba, de egyelőre nem ideálisak számukra a körülmények.

„Itthon a sportelitnek úszásban jobbak a körülményei, a magyar szövetség nagyon jól megszervezi az élsportolók életét. Az amerikai egyetemek ezt nem tudják, nem is céljuk, mindent az egyetemi bajnokságnak rendelnek alá.”

Szóba került az is, hogy több sportoló is hosszabb pihenőt tart egy-egy nagy verseny után. De milyen visszatérni egy hosszabb kihagyás után?

„Maga a világ is felgyorsult. Hogy mi indokolja a kihagyást? Pszichés állapot, pihenés, élethelyzetek változása. Vannak példák pro és kontra, például Risztov Éva egy hosszabb kihagyás után lett olimpiai bajnok. Viszont egy sportolónak a komfortzónából az agóniazónába nem egyszerű visszatérni. Említeném a Széchy Tamás-fél három makrociklusos felkészülést, amikor Verrasztóék csak a világversenyekre készültek, Eb-kre sem mentek. Ma több a verseny, többször kell csúcsformába kerülni, a modern regenerációs folyamatokat is használni kell. Egy idősebb sportoló nem bír annyit, mint egy fiatal, és a motivációnak belülről kell jönnie. Ha valaki nem ilyen, ne is ábrándozzon nagy eredményről.”

És hogy egy úszónál azonnal ki lehet-e szúrni, hogy nagy eredmények vannak benne?

„Rasovszky a parton olyan volt, mint egy döcögő pingvin. Az ügyesség azonban látszott rajta, bár aki kiskorában bajnokságot nyer, az nem feltétlenül jelenti azt, hogy nemzetköziben is sikeres lesz. Egy Egerszeginél azonnal látni lehetett, amikor betették a vízbe, elindult, mint egy motorcsónak. Kristófnál meg kellett várni az utolsó testalkati változást, és persze a szülők szerepe is nagyon fontos volt.”

Rasovszky esélyes az év sportolója cím elnyerésére is.

„Szerintem egy évben vb-t és olimpiát nyerni egyedülálló siker. Kristóf olyan maradandót alkotott, hogy megérdemelné az év sportolója címet. Talán nem csak az edzője szól belőlem, sokan szeretnék ezt. De ha nem ő kapja meg az elismerést, ezeket a sikereket akkor sem lehet elvenni tőle.”

Az Év Sportolója Gálát január 13-án rendezik az Operaházban. A kategóriánkénti legjobb tíz szereplő bemutatása egy hónappal a gála előtt, december 13-án történik meg az M4 Sport stúdiójában.