Úszás: Pádár kiesett 200 gyorson az Eb-n

Ilyen az, amikor valami hibádzik délelőtt, amikor elszámolja magát az ember: az Európa-bajnokságra egy számban egy országból négy úszó nevezhető, ám az előfutamokból csak kettő juthat tovább – hogy női 200 gyorson a három magyarból (Szabó-Feltóthy Eszter visszalépett) Pádár Nikolett lesz az egyik továbblépő, majdhogynem biztosra vettük, hiszen neki van A-szintje ezen a távon, ő úszott már vb-döntőt ebben a számban, mellette pedig a száz gyors keddi Eb-bronza utána ő maga is azt mondta, biztató a formája.

Csakhogy a futama délelőtt nem volt elég gyors, hiába ért célba másodikként, előtte Ugrai Panna magasra tette a lécet, merthogy másfél másodpercet javított egyéni legjobbján (1:58.07), Pádár 1:58.96-ja ekkor kezdett kevésnek tűnni.

Mármint a fináléhoz.

És azért, mert jött a végén Ábrahám Minna, akinek egyértelmű célja itt, Belgrádban, hogy ebben a számban A-szintet ússzon – ez szerdán délelőtt nem jött még össze, de lesz lehetősége a javításra, merthogy 1:58.83-mal ő jutott Ugrai mellett az esti középdöntőbe.

„Láttam Panna és Niki idejét is, mondogattam is magamban, hogy muszáj bemennem 1:59 alá, ha labdába akarok rúgni. Ez a legjobb délelőtti időm, örülök, a folytatást meglátjuk” – nyilatkozta Ábrahám Minna.

Férfi 100 pillangón jött a (magyar) papírforma: Milák Kristóf és Kós Hubert jutott tovább, Márton Richárd kiesett.

Már sokadjára írjunk, és egy ideig utoljára, majd jelezzük, ha változás történik: Milák Kristóf ezúttal sem nyilatkozott.

Kós Hubert viszont igen: „Kezdődött azzal, hogy a szemüvegem telement vízzel, emellett nagyon meleg van itt, de azért is vagyok itt ezen az Európa-bajnokságon, hogy az ilyen nehézségekkel is szembesüljek. Hét tizedre vagyok az egyéni csúcsomtól, úgyhogy nem volt ez rossz úszás.”

Női 50 háton Komoróczy Lora és Burián Katalin is sikerrel vette az előfutamot, majd jött a női 400 vegyes, ahol ismét „tumultus” volt a rajtnál magyar szempontból, hiszen a már kvótás Jackl Vivien mellett Mihályvári-Farkas Viktória és Jakabos Zsuzsanna is indult, Kapás Boglárka pedig arra készült, hogy a 200 pillangó után ezen a távon is szintet úszik.

Az az első előfutamban eldőlt, hogy Mihályvári-Farkas, vagyis a szám címvédője nem újrázhat Belgrádban, hiszen Jackl és Jakabos is gyorsabb volt nála délelőtt – Kapás a másik előfutamba került.

„Az volt a cél, hogy 4:40 alatt ússzak már az előfutamban is, ez egyébként korábban még sohasem sikerült, viszont már az olimpia jegyében versenyzek itt, Belgrádban, vagyis meg kell néznünk, hogy egy ilyen reggeli úszás után hogyan tudok menni az esti döntőben” – mondta Jackl Vivien.

Hogy lesz-e álomszerű este Belgrádban, vagyis a csapat legfiatalabbja „behúzza-e” egy A-szintre a válogatott legidősebb úszóját, nem tudjuk még, az esély megvan rá, hiszen Jakabos Zsuzsanna lett a második legjobb magyar, így ő folytathatja.

És folytatta amúgy egyből a négyszáz vegyes után, merthogy a célba érkezését követően nem sokkal újra csobbant a vízben – a 4x100-as gyorsváltó tagjaként („Azt mondták, ússzak még egy száz gyorsot a négyszáz vegyes után, úsztam. De most fáradt vagyok.”). A kvartett döntőbe jutott.

EURÓPA-BAJNOKSÁG, BELGRÁD

Előfutamok. A magyarok eredményei. Férfiak. 100 m pillangó: 1. Noe Ponti (svájci) 51.09, 2.. Milák Kristóf 51.23, 3. Kós Hubert 51.50, … Márton Richárd 52.11 – Milák és Kós a középdöntőbe jutott, Márton kiesett. Nők. 200 m gyors: 1. Jajna Segel (szlovén) 1:57.81, 2. Ugrai Panna 1:58.07, …5. Ábrahám Minna 1:58.83, …7. Pádár Nikolett 1:58.96 – Ugrai és Ábrahám középdöntőbe jutott, Pádár kiesett. 50 m hát: 1. Danielle Hill (ír) 27.98, …5. Komoróczy Lora 28.47, …12. Burián Katalin 29.13 – Komoróczy és Burion középdöntőbe jutott. 400 m vegyes: 1. Jackl Vivien 4:39.30, 2. Jakabos Zsuzsanna 4:41.31, 3. Mihályvári-Farkas Viktória 4:43.34, …5. Kapás Boglárka 4.45.32 – Jackl és Jakabos döntőbe jutott, Mihályvári-Farkas és Kapás kiesett. 4x100 m gyorsváltó: 1. Magyarország (Ugrai Panna, Jakabos Zsuzsanna, Senánszky Petra, Molnár Dóra) 3:42.04 – a magyar csapat döntőbe jutott

Az előfutamokból egy országból csak két versenyző juthat tovább.