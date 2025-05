Elkényeztették a labdarúgás szerelmeseit az idei BL-döntős csapatok; Mészáros Krisztofer a történelmi Eb-érméről

Nemzeti Sport szombati számából ajánljuk:

Elkényeztették a labdarúgás szerelmeseit az idei BL-döntős csapatok: a Paris Saint-Germain és az Internazionale talán a legszebb, legélvezetesebb futballt játszotta a 2024–2025-ös idényben – természetesen nem feledkezünk meg a Barcelonáról sem –, és abszolút megérdemelten jutott el a fináléig. A párizsiak mindezt úgy érték el, hogy tavaly nyáron távozott a „poszterfiú”, azaz Neymar. Az Inter évek óta a legjobb olasz csapat, de ezt a megállapítást nehezen tudja bajnoki aranyérmekkel megtámogatni, ráadásul az újabb mélyponton lévő Milan ellen a hazai kupaelődöntőben is kiesett. Ehhez képest a PSG nagyon könnyen nyerte meg a Ligue 1-t és a Francia Kupát is, az azonban mindkét csapatról elmondható, hogy rendkívül nehéz úton jutott el a BL-döntőig. Beharangozónkat a müncheni döntőről Címlapsztori rovatunkban olvashatják.

Mészáros Krisztofer a szerenkénti döntőkben szerzett Eb-érmek után a lipcsei torna kontinensviadalon egyéni összetettben ért oda a dobogó harmadik fokára. „A döntőnek úgy vágtam neki, hogy ezt most nemcsak élvezni akarom, mint általában szoktam a versenyzést, hanem kifejezetten az éremért is hajtottam. Tudtam, hogy bennem van ez az eredmény, de nem volt egyszerű megcsinálni, hiszen az egyéni összetett a legnehezebb szám, hat szeren kell jól tornázni, mindezt úgy, hogy az embert nem nyomja össze a teher” – mondta lapunknak Mészáros Krisztofer, aki 33 évvel Supola Zoltán Eb-ezüstje után hozta ezt a jó eredményt a magyar férfitornának. Hozzátette: „A párizsi olimpia élményeit átélve azt mondtam, csak Los Angeles lehet a célom, és addig folyamatosan felfelé haladni a lépcsőn.”

A holland válogatott Dione Housheer a Képes Sport mellékletünknek adott interjúban elmondta, „régi álmom vált valóra azzal, hogy Győrben kézilabdázhatok. Nehéz megmondani, mikor játszottam el először a gondolattal, talán még Hollandiában, amikor felvettek az akadémiára. Amikor Amszterdamban 15-18 éves koromban azon gondolkodtam, melyik klub sikereiért szeretnék majd játszani, mindig a Győr jutott az eszembe.” A hétvégi BL final four esélyeiről azt mondta: „A miénk a legtapasztaltabb együttes a négy közül, ami talán mindennél fontosabb erény a négyes döntőben. Védekezésben is többet tudunk cserélni úgy, hogy az ne menjen a hatékonysága rovására. Ráadásul az idény folyamán folyamatosan javuló formát mutatunk. Ha a kapusaink is jó napot fognak ki, vagy a beállóink bedobnak mindent, jó esélyünk van a trófeára. Nem beszélve Bruna de Pauláról, aki az elmúlt hetekben elképesztően teljesít.”

