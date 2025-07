Grappling-siker Varsóban: 26 érmet és csapatbronzot szerzett a magyar válogatott

A szövetség tájékoztatása szerint magyar részről 31 versenyző vett részt a viadalon, amelyen négy korosztályban (U15, U17, U20, felnőtt) mérték össze tudásukat a részvevők. A fiatalok nagyszerű nyitánya után – két arany-, három ezüst- és hat bronzérem az U15-U17-es napokon – az idősebbek is kitettek magukért: az U20-as és felnőtt versenyzők egy arany-, hét ezüst- és hét bronzérmet gyűjtöttek be. Szabó Levente (U17, 110 kg) duplázott, a gi és no gi versenyszámban is aranyérmes lett, Herke Milán (U20, 92 kg) pedig egy-egy arany- és ezüstéremmel zárt. A felnőttek között Ujvári Máté (71 kg) egy no gi ezüsttel és egy gi bronzzal tért haza, míg Veres-Kovács Ádám ezüst-, Laky Levente bronzérmet szerzett.

Magyarország összesen 26 éremmel – köztük három arannyal – a gi és no gi szakágban is harmadik lett Ukrajna és a házigazda Lengyelország mögött.

A teljes magyar csapat

Ebben a sportágban két szabályrendszerben küzdenek a versenyzők. Gi grapplingben hagyományos ruházatban (gi-ben) vannak a küzdő felek, és maga a ruházat is felhasználható a küzdelem során. A no gi-ben passzos ruházatban vannak a versenyzők, és ez nem használható fel a küzdelemben (a birkózáshoz hasonlóan).