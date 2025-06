Szabalenka kiesett, a selejtezőből érkező kínai viszont döntőzhet Berlinben

Arina Szabalenka a negyeddöntőben maratoni csatában búcsúztatta Jelena Ribakinát, a legjobb négy között az a Markéta Vondrousová várt rá, aki jóval könnyebben győzte le Onsz Dzsaburt.

Ráadásul a világranglistán jelenleg csak 164. helyen álló Vondrousová korábban már háromszor is legyőzte a világelsőt, így Szabalenka nem számíthatott könnyű mérkőzésre. A cseh az első játszmában kétszer is lebrékelte riválisát, a fehérorosz ellenben nem tudott élni a bréklehetőségeivel.

A második felvonásban Szabalenka hiába vette el ellenfele első adogatását, a következőben ő is elbukta a sajátját, majd Vondrousová 4:4 után újra fogadóként nyert játékot, ezt követően pedig kiszerválta a mérkőzést.

A másik ágon a selejtezőből érkező Vang Hszin-jü jutott be a fináléba, aki a 2021-es győztes Ljudmila Szamszonovát győzte le. A kínai játékos az első szettben kétszer is lebrékelte orosz ellenfelét, igaz, csak a negyedik játszmalabdáját ütötte be. A második játszmában 1:1 után Vang egymást követően öt játékot nyert, így pályafutása első WTA-döntőjére készülhet, egyéniben korábban egy Challenger-finálét vívott.

TENISZ, WTA-TORNA, BERLIN, ELŐDÖNTŐ

Vondrousová (cseh)–Szabalenka (fehérorosz, 1.) 6:2, 6:4

Vang Hszin-jü (kínai)–Szamszonova (orosz) 6:4, 6:1