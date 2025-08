NS-kerekasztal: A mostani Ludogorec mintha halványabb lenne a hat évvel ezelőttinél – Hajdú B. István

1. Nagy port kavar az úgynevezett 5/1-es ajánlás, a bajnokság elején több vezetőedző – köztük Robbie Keane és Borbély Balázs – is kritizálta a követhetetlen irányelveket. Várhatók voltak ezek a reakciók?



Csank János: – Fogja már fel mindenki, ez csupán ajánlás, nem kötelező! Nincs büntetés, retorzió. Legfeljebb elesik a klub néhány százmillió forinttól, amit egyébként a semmiért kaptak eddig. Nem értem, mi a probléma. Az üzleti életben sem adnak csak úgy senkinek egy rakás pénzt a semmiért. Érdekes, annak idején, amíg én vezetőedző voltam bármelyik egyesületnél, egyetlen fillért sem kaptunk soha a Magyar Labdarúgó-szövetségtől. Most meg dől a lé, és mindig nyávognak valamin. Persze sokaknak kellemetlen, mert tele vannak a keretek légiósokkal. Kicsit jobban kellett volna foglalkozni az elmúlt években a fiatalokkal. Anno Egerben mi úgy nyertük meg az NB II-t, hogy két negyedikes gimista volt a kezdőben, lehúzták a mezt az idősebbekről. Szerintem az életkor nincs jól beállítva, én inkább huszonháromnál húznám meg az alsó korhatárt.

Pásztor József: – Mindenki hőbörög, szerintem viszont nem rossz ez az előírás, így legalább szerepeltetik az ifjakat. Fél éve tudta mindenki, hogy ez lesz. A fiatalokat eddig nem merték betenni, márpedig a gyerekek csak akkor fejlődnek, ha játszanak. Az akadémiák nem ontják a tehetségeket. Érdekes, a mi időnkben akadémiák nélkül a hátsó salakosról is előkerültek kivételesen ügyes labdarúgók, Békéscsabáról szinte minden korosztályban volt válogatottunk. Most meg kis túlzással fordulóválogatottunk sincs. Sajnos a mai fiatalok el vannak kényeztetve, rúgnak egy oldalhálót, és már azt hiszik, futballisták. Nem volt felnőtt csapattársuk, ami azért probléma, mert igazán sokat az idősebbektől lehet tanulni. Annak idején Vencsellőn tizenöt évesen a felnőttegyüttesben játszottam, a testnevelő tanárom volt a csatár, ha öt centivel arrébb passzoltam a labdát, úgy nézett rám, hogy elszégyelltem magamat.

Borbély Balázs (Fotó: Nagy Gábor)

Hajdú B. István: – A szurkolók és mi, a sajtó képviselői is meglehetősen későn tudtuk meg az ajánlás pontos részleteit. Az összegekről a csapatok már korábban értesültek, és már azt is tudjuk, a klubokkal külön kötöttek megállapodást. Nem véletlen, hogy amikor Kovács Zoltán sportigazgató Diósgyőrben elmondta, náluk mi a helyzet, mindenki hallgatott. Kommunikációs gondok is vannak, Győrben Borbély Balázs azért nem tudhatta, mi a pontos leírás, mert a klub vezetői nem mondták el jól neki. Vannak fenntartásaim ezzel az ajánlással. Innentől búcsút inthetünk annak, hogy az NB I-es csapatok mindig a legerősebb összeállításukban lépjenek pályára. Úszásoktatás esetén olyan érzésem lenne, mintha az úszni nem tudó gyerekeket is belöknék a medencébe. A kosárlabdában is van hasonló szabályozás, eddig egy, ősztől két magyarnak állandóan pályán kell lennie, de a sportág ettől nem lett jobb, maximum a magyarok ára szökött az egekbe.

2. A Ferencváros a BL-ben az örmény Noát búcsúztatta 6–4-es összesítéssel, szerda este a Ludogorec következik. Hat éve Szerhij Rebrov irányításával bravúrral ütötte ki a bolgár csapatot a Fradi. Most elég érettnek tartja a magyar bajnokot, hogy favoritként várja a párharcot?



Csank János: – Nem kellemes ellenfél a Ludogorec, nehogy azt higgye bárki is, hogy amíg a Fradi edzett, a bolgárok alvással töltötték a nyarat. Már csak azért sem lesz könnyű párharc, mert most, az évad elején még nem érzem elég ütőképesnek a Fradit, a nyáron ráadásul sok új játékos érkezett. A bolgár csapat ellen nagyon oda kell figyelni, szerencse is kell a továbbjutáshoz. Ötvös Bence megszerzése nagy fegyvertény, igaz, nálam a középpályán játszana. Egy biztos, egyik fél sem kötheti fel melltartónak a másikat, nagyjából azonos szintet képviselnek. Nem babra megy a játék, lesz egy kis remegés az irodákban.

Pásztor József: – Szerhij Rebrov idején jobban egyben éreztem a Fradit. Most nagyon sok játékos van a keretben, nehéz megtalálni a legjobb tizenegyet. Tényleg az lesz, hogy az NB I-ben a magyarok, az európai kupában meg a légiósok játszanak? A Ludogorec ellen ötven-ötven százalék esélyt látok, hátul még nem állt össze a Ferencváros. A Kazincbarcikától nem kapott gólt, de hajmeresztő hibák voltak, még Dibusz Dénes koncentrációja is kihagyott. De inkább most hibázzon, mint a bolgárok ellen, jó darabig biztosan nem jut eszébe cselezgetni hátul. A kispadon megütött a guta, ha tízszer hátrapasszoltuk a labdát, mert egyszer úgyis gond lesz belőle… Kiélezett párharc várható, de továbbjuthat a Fradi.

Fotó: Mediaworks/Polyák Attila

Hajdú B. István: – Nem vagyok elégedetlen a sorsolással. Előbb túl kell jutni a Ludogorecen, ám az azt követő lehetséges két csapat közül egyik sem erősebb, mint a bolgár bajnok, a északmacedón Skendija és az azeri Qarabag sem. Megvan az esély a Ferencváros BL-főtáblára jutására, kérdés, tud-e négy kiegyensúlyozott, jól menedzselt mérkőzést egymás után hozni a nemzetközi porondon. Az álomsorsolás kifejezést azért nem használnám, de a mezőnyből nem lehetett volna ennél sokkal jobb ellenfelet kapni. Halkan jegyzem meg, a mostani Ludogorec mintha halványabb lenne a hat évvel ezelőttinél, de még véletlenül sem gyenge, a Ferencváros pedig nem annyira jó, hogy kijelenthessük, egyértelműen esélyes. Nekem hiányzik egy markáns középső védő, amilyen fénykorában Miha Blazic volt.

3. Júliusban elkezdődött az NB I 2025–2026-os idénye, már két fordulón vannak túl a csapatok. Mik az eddigi tapasztalatai, mit vár a mostani kiírástól, illetve mely együtteseket érzi veszélyben, kik küzdhetnek majd a kiesés ellen a tavasszal?

Csank János: – A Kazincbarcikát mindenki temeti, de ne feledjük, a Puskás Akadémia és a Ferencváros ellen játszotta az első és a második meccsét, öt-tíz forduló után lehet bátrabban véleményt mondani. Debrecenben spanyol, Zalaegerszegen portugál vezetőedző van, de utóbbi együttesben legalább sok a magyar gyerek. Látom a mérkőzéseket, ülök a televízió előtt, nézem, ki mit próbál játszani, mi lenne a terv. Egy profi csapatnak minimum két játékrendszerben kellene tudnia futballozni. Az igazi csatáregyéniségeket hiányolom, régen valahogy sokkal több kreatív játékos szerepelt elöl, rafkósabbak voltak. De nem jövök a régi időkkel, mert ma már nem az „öreg” Csank vagyok, hanem a „boomer” Csank.

Pásztor József: – A Ferencváros ismét megnyeri a bajnokságot, ez nem kérdés. A Paksra kíváncsi vagyok, hátul sok a sérültje, a győriek ismét ott lehetnek a dobogó közelében, a Puskás Akadémia viszont nagyon gyengén játszott a Konferencialiga selejtezőjében az Arisz Limassol ellen. A Debrecen talán összeszedte kicsit magát, nálam Nestor El Maestro nem edző, hanem bohóc volt. A Zalaegerszeg ismét a tabella végén kulloghat, a kazincbarcikaiaknak viszont sanszot sem adok a bennmaradásra. Minden mérkőzésen szervezetten futballoznak majd, de egyszerűen nem NB I-es szintű csapat az övék. Főleg úgy, hogy akik a hátukon vitték a másodosztályban, Varga József, Bódi Ádám és Lucas, elmentek. Ha ez a három futballista nincs, feljutás sincs.

Ifjabb Dárdai Pál ollózós gólja a Nyíregyháza ellen (Fotó: Puskás Akadémia)

Hajdú B. István: – Két forduló ment le csupán, relatíve sok a döntetlen, így a győzelmek most nagyon sokat érnek. Két kör után egy csapat százszázalékos, a Puskás Akadémia, egynek pedig nincs pontja, de amelyik százszázalékos, az mind a két mérkőzését odahaza játszotta, ráadásul az előző idény ezüstérmese. A pont nélküli csapat az újonc Kazincbarcika, amely eddig kétszer játszott idegenben. Látható, hogy a vezetőedzők sakkoznak a játékosokkal, míg a futballisták, főleg a légiósok, nehezen értik, mi történik. De azt is mondhatnánk, nem történt semmi a legutóbbi idényhez képest, az a három csapat áll elöl, amely az idény végén is. Ami pozitívum, hogy rengeteg gyönyörű gól volt, legalább négy-öt olyan, amilyenre máskor csaknem egy egész idényt kell várni. Igaz, akadtak potyák is, a Kisvárda a fiatalperceket a kapuson hozza, ami, láthatjuk, kockázatos.

JÚLIUS HÓNAP KRONOLÓGIÁJA

Július 2.: Csányi Sándor, a Magyar Labdarúgó-szövetség elnöke lapunknak adott interjújában elmondta, az 5/1-es szabály nem zsarolás, hanem ösztönzés. Az elöljáró a 2026-os budapesti BL-döntőről is beszélt.

Július 3.: Közlekedési balesetben elhunyt Diogo Jota, a Liverpool portugál sztárja. A 28 esztendős futballista Spanyolországban tért le autójával az útról, amely kigyulladt, ő és testvére, André életét vesztette.

Fotó: Reuters

Július 7.: Sándor Tamás, a debreceniek legendás labdarúgója elmondta, az ő idejükben nem volt szükség magyarszabályra, hiszen minden srác debreceni vagy környékbeli volt, a mostani klubvezetőknek az ő neve pedig már semmit sem mond.

Július 9.: Ifjabb Dárdai Pál a Puskás Akadémiába szerződött: a Hertha BSC-től hazatérő középpályás a szerződés aláírását követően útra is kelt, és csatlakozott az Ausztriában edzőtáborozó együtteshez.

Július 10.: A magyar csapatok közül elsőként a Paks kezdte el a nemzetközi kupaszereplést, Bognár György vezetőedző együttese hazai pályán 0–0-t játszott a kolozsvári CFR-vel az Európa-liga-selejtezőben.

Július 11.: A Ferencváros ötmillió euróért eladta Matheus Saldanhát az emírségekbeli Al-Vaszlnak.

Július 13.: A Chelsea nyerte meg az Egyesült Államokban rendezett klubvilágbajnokságot. Az angol együttes a döntőben meglepően simán, 3–0-ra verte meg a BL-címvédő PSG-t.

Július 15.: Betöltötte hetvenötödik életévét Egervári Sándor korábbi szövetségi kapitány.

Fotó: Török Attila

Július 17.: Búcsúzott az Európa-ligától a Paks, miután Kolozsváron 3–0-ra kikapott a CFR-től, Vécsei Bálint kétszer is büntetőt hibázott.

Július 22.: Idegenbeli 2–1-es győzelemmel kezdte az idényt a Ferencváros, az örmény Noa otthonában győzött a BL-selejtezőben.

Július 24.: A Puskás Akadémia fordulatos mérkőzésen 3–2-re kikapott a ciprusi Arisz otthonában, a Paks 1–0-ra legyőzte hazai pályán a Maribort, míg az ETO a Pjunik vendégeként maradt alul 2–1-re idegenben a Konferencialiga-selejtezőben.

Július 25.: Elkezdődött az NB I-es idény: az újpestiek 3–1-re legyőzték a Diósgyőrt a Szusza Ferenc Stadionban.

Fotó: Török Attila

Július 26.: Az MTK tartotta a lépést a Ferencvárossal, a kék-fehérek 1–1-es döntetlent játszottak a bajnokcsapattal.

Július 30.: Túljutott az örmény Noa együttesén a Bajnokok Ligájában a Ferencváros (4–3 az Üllői úton), miközben a Puskás Akadémia szerződtette Szappanos Pétert.

Július 31.: A hajrában lőtt góllal harcolta ki a továbbjutást az ETO (3–1) az örmény Pjunik ellen, a Paks a szlovén Maribort ejtette ki 2–1-es összesítéssel a Kl-ben, míg a Puskás Akadémia odahaza is kikapott az Arisztól (0–2), így kettős vereséggel kiesett.