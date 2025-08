Csercseszov visszatér az orosz bajnokságba, Máté Csaba lesz a segítője – hivatalos

Sztanyiszlav Csercseszov lett az orosz labdarúgó-bajnokságban szereplő Ahmat Groznij vezetőedzője. A 61 éves szakember számára nem lesz ismeretlen a csecsenföldi csapat, ugyanis 2011 és 2013 között már irányította az együttest.

„Kedden érkeztem meg Groznijba, fél órája írtam alá a szerződésemet. Az elmúlt időszakban úgy éreztem, hogy némi pihenésre, kikapcsolódásra van szükségem, de közben úgy voltam vele, ha számomra izgalmas kihívás, ajánlat érkezik, akkor azt meghallgatom. Új klubom vezetői mindent megtettek, hogy elvállaljam a munkát, és csütörtökön már én tartom az edzést, és az sem titok, hogy a Ferencvárosnál korábban mellettem dolgozó Máté Csabát is hozom magammal. Csabával mindent átbeszéltünk, a klub már a szerződést is elküldte neki, egyelőre a vízumot kell számára intézni, de ha minden jól megy, pénteken már ő is csatlakozhat hozzánk. Nagyon örülök neki, hogy újra együtt dolgozhatunk, megmaradt a jó kapcsolatunk, és újra szép sikereket szeretnénk elérni” – nyilatkozta Csercseszov a Nemzeti Sportnak.

Az Ahmat Groznij három vereséggel kezdte a bajnokságot, így a vezetőség Alekszandr Sztorozsuk menesztése mellett döntött, a 43 éves szakvezetőt csak júniusban nevezték ki a megbízott edzőként az előző idényt befejező Fjodor Scserbacsenko helyére.

A Ferencvárost 2023 őszéig irányító Csercseszov 10 év után tér vissza az orosz bajnokságba, legutóbb a 2014–2015-ös idényben a Dinamo Moszkva kispadján ült, amellyel negyedik helyen végzett. A Premjer-ligában a Dinamo és a Groznij mellett a Szpartak Moszkva és az Amkar Perm kispadján is ült.

Az oszét szakember első mérkőzése a Zenit elleni bajnoki lesz.