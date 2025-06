Őrzi jó formáját Musetti, másodszor jutott be a legjobb négy közé Grand Slam-tornán

Lorenzo Musetti jó formának örvend idén, hiszen három salakos mestertornán (Monte-Carlóban, Madridban és Rómában) is elődöntőbe jutott, előbbin pedig a fináléig menetelt. A Roland Garroson is magabiztosan teniszezik, két szettet veszített el, amíg eljutott a negyeddöntőig, ahol a Roland Garroson még sosem járt, de Grand Slam-tornán is csak egyszer – tavaly Wimbledonban elődöntőt játszott. A keddi mérkőzésen is stabil volt az első játszmában, kétszer elvette Frances Tiafoe adogatójátékát, így előnybe került, majd a második szett az amerikaié lett, aki a harmadik gémben brékelt, és végig tudta vinni az előnyét.

A harmadik felvonás döntőnek bizonyult, csupán egy bréklabda volt az egész játszma során, amivel az olasz 6:5-nél élni tudott. 27 éves ellenfelét ez kicsit megfogta, mert az első szervagémjét elbukta, majd az utolsó játékban két meccslabdát hárított adogatóként, a harmadikat viszont már kihasználta Musetti, aki 2 óra 50 perc alatt nyerte meg a találkozót, és jelen állás szerint fellép majd a világranglista 5. helyére. A 23 éves teniszezőre Tommy Paul vagy Carlos Alcaraz vár a négy között.

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

FÉRFI EGYES

Musetti (olasz, 8.)–Tiafoe (amerikai, 15.) 6:2, 4:6, 7:5, 6:2

Később

Paul (amerikai, 12.)–Alcaraz (spanyol, 2.)

SZERDÁN

Sinner (olasz, 1.)–Bublik (kazah)

Zverev (német, 3.)–Djokovics (szerb, 6.)