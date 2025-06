Marco Rossi: Varga Barnabás és Kerkez Milos sem játszik a svédek ellen

Csongvai Áron az AIK-nál légióskodik, a pénteki mérkőzésen csapattársai közül Kristoffer Nordfeldt és Anton Salétros is kerettag a svédeknél. „Természetesen szóba került a mérkőzés a csapatnál. Amikor megkaptuk a meghívót, akkor egyből beszéltünk róla, hogy ez akár emiatt is különleges meccs lehet. Nemrég vagyok ott, de különleges viszonyt sikerült kialakítanom velük. Számomra emiatt még különlegesebb lesz a mérkőzés” – árulta el a Nemzeti Sport kérdésére Csongvai, hozzátéve: nem fog finomkodni a csapattársai ellen sem.

„Természetesen készültünk a svéd válogatottról. Személyes tapasztalatból mondhatom, hogy nagyon jó, technikás játékosai vannak. Nemcsak a csapattársaimmal, hanem a svéd bajnokságban is találkoztam többekkel. Az első naptól kezdve tapasztalom, hogy nagyon magas színvonalon képesek teljesíteni. Boldog vagyok, hogy vissza tudtam térni a válogatottba, hosszú idő telt el. Jó visszajelzés nekem, hogy újra meghívót kaptam a válogatottba. A hangulat nem változott az előző alkalomhoz képest. Köztudott, hogy nagyon jó összhang van a csapatban, jó érzés volt ezt újra megtapasztalni. Bízom benne, hogy ezen a két meccsen tudunk olyanokat gyakorolni, ami hasznunkra válhat a jövőben.”

Csongvait ezt követően a szerda esti Németország–Portugália Nemzetek Ligája-elődöntőről kérdezték. „Közös meccsnézés nem volt, még nem ezen van a fókusz – válaszolta az AIK légiósa, aki a svéd csapatáról is szót ejtett – Sokat jelent, hogy itt vagyok, és képviselhetem a hazámat. Hálás vagyok az AIK-nak, nem lehetnék itt nélkülük. Sokat segítettek a fejlődésemben és abban, hogy ezen a szinten legyek.”

Marco Rossi azzal kezdte, hogy elmondja, mit vár a magyar válogatottól Svédország és Azerbajdzsán ellen. „Alapvetően a játszani akarást, a küzdést szeretném látni mindenkin. Ez vezet ahhoz, hogy megnyerjük a párharcokat, szeretnék tüzet látni a srácok játékában. Tisztában vagyok azzal, hogy mindenki a szeptemberi meccsekre összpontosít, de azok még messze, három hónap múlva lesznek. Ezekből a meccsekből szeretnék olyan következtetéseket levonni, és esetleges hiányosságokra rávilágítani, amelyekre szükségünk van. Ahhoz, hogy szép emlékekkel zárjuk a mérkőzéseket, jó eredmény is kellene, ez magabiztosságot adna” – vélte Rossi.

Elmondta azt is, hogy a szerdai Németország–Portugália meccsen látszódott, hogy az idény végén járnak a játékosok. „Portugáliában mindenki ott volt, a német válogatottban kicsit kevesebben vettek részt ahhoz képest, amit ellenünk pályára küldtek az NL-ben. Nálunk más a helyzet, talán, hangsúlyozom, talán azért, mert nincs olyan sok nagy sztár, ezért nagyobb az összetartás. Ezek miatt adódhat, hogy a felkészülési találkozó ellenére mindenki részéről azt látom, hogy a lehető legjobbat nyújtja. Persze pár probléma becsúszhat, például a holnapi meccsen nem lesz ott különböző okok miatt sem Kerkez Milos, sem Varga Barnabás. Van egynémely más véleményes helyzet, de arra számítok, hogy ezek mind jól alakulnak majd.”

Rossi a svéd válogatottat a „fizikális” szóval írta le. Kiemelte, hogy Alexander Isak és Viktor Gyökeres nélkül is veszélyes támadósoruk van, elsősorban Anthony Elangára és Benjamin Nygrenre lesz érdemes figyelni. „Rögzített helyzetekben nagyon jók. Fizikális válogatott, az egész pályán letámadnak ember embere ellen, így nehéz helyzetbe hoznak akkor is, ha nálad a labda. Biztos, hogy nemcsak a meccsen, hanem minden párharcban győzni akarnak, de nálunk is megvannak a játékosok, akik képesek ellenállni a nyomásnak.”

„Mindig is amellett voltam, hogy ne az ökör elé kössük a szekeret, vagyis idő előtt ne hozzunk döntéseket. Azt ismétlem meg, ami eléggé általános: minden mérkőzést egyesével kell megközelíteni. Svédország és Azerbajdzsán sok szempontból nagyon más, az eredmény mindig elsődleges nemcsak most, hanem általában is a labdarúgásban. Több szempontból is szép meccset szeretnénk játszani, de Azerbajdzsán ellen is azokat a játékosokat küldöm majd pályára, akiket abban az adott pillanatban a legjobb válogatottnak érzek, hogy azt a mérkőzést is megnyerjük. Ez a cél. Ha valakit pályára küldök, az azért van, mert bizonyított az edzésen, és kiérdemelte a bizalmamat” – árulta el lapunk kérdésére Marco Rossi.

A magyar válogatott 60 éves szövetségi kapitánya így zárta a sajtótájékoztatót: „Az elvárásaink teljesültek az edzéseken, a srácoktól nagyon jó visszajelzéseket kaptunk. A két edzésen különböző taktikai szituációkat teszteltünk, nagyon jók voltak a játékosok reakciói, szeretném ezt a pályán is viszontlátni.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE SVÉDORSZÁG ÉS AZERBAJDZSÁN ELLEN

Kapusok: Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC), Szappanos Péter (Paksi FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia)

Védők: Balogh Botond (Parma – Olaszország), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Mocsi Attila (Rizespor – Törökország), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Szalai Gábor (Ferencvárosi TC)

Középpályások: Bolla Bendegúz (Rapid Wien – Ausztria), Csongvai Áron (AIK – Svédország), Dárdai Bence (VfL Wolfsburg – Németország), Kerkez Milos (AFC Bournemouth – Anglia), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Loic Nego (Le Havre AC – Franciaország), Nikitscher Tamás (Real Valladolid – Spanyolország), Osváth Attila (Paksi FC), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Tóth Alex (Ferencvárosi TC), Vitális Milán (ETO FC Győr)

Támadók: Csoboth Kevin (St. Gallen – Svájc), Gazdag Dániel (Columbus Crew – Egyesült Államok), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

Szövetségi kapitány: Marco Rossi

A SVÉD VÁLOGATOTT KERETE

Kapusok: Viktor Johansson (Stoke City), Kristoffer Nordfeldt (AIK), Robin Olsen (Aston Villa)

Védők: Samuel Dahl (Benfica), Hjalmar Ekdal (Groningen), Gabriel Gudmundsson (Lille), Isak Hien (Atalanta), Emil Holm (Bologna), Victor Lindelöf (Manchester United), Axel Norén (Mjällby)

Középpályások: Ken Sema (Pafosz), Daniel Svensson (Borussia Dortmund), Yasin Ayari (Brighton & Hove), Alexander Bernhardsson (Holsten Kiel), Hugo Bolin (Malmö), Anthony Elanga (Nottingham Forest)

Támadók: Jesper Karlström (Udinese), Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt), Jordan Larsson (FC Köbenhavn), Benjamin Nygren (Nordsjaelland), Anton Salétros (AIK), Besfort Zeneli (Elfsborg)

FELKÉSZÜLÉSI MÉRKŐZÉSEK

Június 6. (péntek), 19.30: Magyarország–Svédország, Budapest, Puskás Aréna (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Június 10. (kedd), 18.00: Azerbajdzsán–Magyarország, Baki (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐK

Szeptember 6., 20.45: Írország–Magyarország

Szeptember 9., 20.45: Magyarország–Portugália

Október 11., 18.00: Magyarország–Örményország

Október 14., 20.45: Portugália–Magyarország

November 13., 18.00: Örményország–Magyarország

November 16., 15.00: Magyarország–Írország