Pascual: Az emberek az egész szezon alatt azt gondolták, hogy a Veszprém jobb, mint a Szeged, de ez nem igaz

„A szegediek a játék minden elemében jobbak voltak, támadásban és védekezésben is. Jobb csapatuk van, mint nekünk, elképesztő játékosokkal. Nem tudunk azon a szinten kézilabdázni, amit feltételeztünk magunkról a szezon elején. Néhány játékos teljesen alulmúlja önmagát. Egy topcsapatnak a pályán kell megmutatnia, mit tud, nem a kispadon.”

„Sokat hibázunk, néha mintha pályán sem lennénk. Nincs sok játékosunk, és ha ők eltűnnek, akkor nagy bajban vagyunk. Az öltözőben elmondtam nekik, hogy pontosan mit gondolok, hogy a Szeged azért nyert, mert jobb volt nálunk. De van még egy meccsünk hazai pályán. Meg kell próbálnunk nyerni, és ehhez szükség lesz a szurkolóinkra. Mindenkinek száz százalékot kell nyújtania, ezzel megtiszteljük őket.”

„Van valami, amit fontos, hogy elmondjak. Az emberek az egész szezon alatt azt gondolták, hogy a Veszprém jobb, mint a Szeged, de ez nem igaz. Az első hiba, amit elkövettünk, hogy a játékosok azt gondolták, hogy ez a Szeged ugyanaz, mint két évvel ezelőtt. Csakhogy ez nem igaz. Mi sem az a Veszprém vagyunk már. Sok játékost elveszítettünk, sérültjeink vannak, a kispadunk is rövidebb most. De ez nem számít, harcolnunk kell, harcolunk is, de néha a játékunk minőségén is javítanunk kellene.”