„Egy-két buta hibán múlt” – Babos Tímea az elvesztett Roland Garros-nyolcaddöntőről

Amint arról tegnap hírt adtunk, a nyolcaddöntőben, nagy csatában búcsúzott a Roland Garrostól a Babos Tímea, Luisa Stefani női páros, amely három játszmában kapott ki az 1. kiemelt Katerina Siniaková, Taylor Townsend kettőstől.

„Egy kicsit szomorú vagyok, mert tényleg egy-két ponton múlt, egy-két nagyon buta hibán a döntő szettben. Összességében nagyon jó meccset játszottunk, egy olyan páros ellen, amely az idén még szinte veretlen. Tényleg sajnálom, mert az első játszmában nagyon jól kezdtünk, és 3:1-nél az én szervámat három buta röptehibával veszítettük el, ha ott az 4:1 lett volna, lehet, hogy kicsit más az egésznek a momentuma. Ettől függetlenül nagy első szettet játszottunk, amit meg is nyertünk” – nyilatkozta közvetlenül a mérkőzés után a Magyar Teniszszövetség Facebook-oldalán Babos Tímea.

A 32 éves magyar játékos szerint a második szett elején is voltak gyengébb pillanataik, s ez döntő fontosságúnak bizonyult.

„Ha a világ legjobb egyéni vagy páros játékosai állnak egymással szemben, akkor mindig egy-két pont dönti el a meccset. Ma nem nagyon nyertünk fontos pontokat, azt valljuk be. Egyet-egyet meg tudtunk nyerni, de a döntő szettben minden fontos pontot ők játszottak meg jobban” – fogalmazott Babos, aki a vereség ellenére összességében elégedett a tornán mutatott játékával.

„Szerintem nagyon jól játszottam, abszolút felvettem a ritmust, minden nagyképűség nélkül én voltam a legjobb a pályán. Persze nekem is voltak hibáim, voltak rossz pillanataim, de amikor igazán számított, én azért nagyon jól játszottam. Ez nekem mindenképpen pozitívum. Idénre az volt a célom, hogy úgy teniszezzek, ahogy én szeretnék, hogy az én gondolataim, teljesítményem, hozzáállásom olyan legyen, ahogyan én azt elképzelem, és ez tulajdonképpen ma is így volt. (…) Fájó a vereség, de most ez így alakult, reméljük, hogy következő nagy versenyen majd nem a harmadik körben játszunk egy ekkora meccset, hanem, mondjuk, az elődöntő környékén.”