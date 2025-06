Az Újpest szerződtette a Mezőkövesd kapusát – hivatalos

Juhász Bence távozik Mezőkövesdről, és az Újpest játékosaként folytatja pályafutását – közölte csütörtökön hivatalos oldalán a lila-fehér klub.

A 19 éves, 198 centiméter magas kapus a Diósgyőr utánpótlásából 2019-ben került Mezőkövesdre, az első csapatban 2024. május 17-én mutatkozott be, az MTK elleni NB I-es mérkőzésen (1–1). A mögöttünk hagyott idényben ősszel még többször is csak a kispadon ült, tavasszal viszont már kirobbanthatatlan volt a matyóföldi együttesből – a másodosztályban 21 találkozón védett, 1890 percet töltött a pályán, 20 gólt kapott, nyolc alkalommal maradt érintetlen a hálója. Érdekesség, hogy tavaly is egy mezőkövesdi kapus volt a lilák első nyári szerzeménye, akkor az olasz Riccardo Piscitelli.

„Nagyon tetszett a felvázolt terv, amit elém tettek, úgy gondolom, hogy ez a klub azon a szinten van, ahonnan ha keresik, akkor az ember nem gondolkodik sokáig. Boldog vagyok, hogy sikerült ideigazolnom, és annak is örülök, hogy Riccardo is itt van, hiszen korábban is rengeteget tanulhattam tőle, remélem, itt még többet tudok” – mondta Juhász Bence a lilák közleményében.

A klub nem árulta el, hogy Juhász szerződése hány évre szól, annyit lehet tudni, hogy hosszú távon terveznek vele.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Juhász Bence (Mezőkövesd)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérhetnek: Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika), Kovács Dominik (BVSC-Zugló), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Mirón, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Dénes Csanád Vilmos (Zalaegerszegi TE FC), Kovácsréti Márk (Nyíregyháza Spartacus), Jonathan Levi (svéd-olasz, Puskás Akadémia FC), Milos Pantovics (szerb, Topolyai SC – Szerbia), Petar Sztanics (szerb, Topolyai SC – Szerbia)

Távozók: –

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Vincent Onovo (nigériai, lejár a szerződése)