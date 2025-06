Guardiola a közeljövőben nem akarja elhagyni a Manchester Cityt, de örülne egy vb-győzelemnek

„Szeretnék részt venni egy vb-n, Eb-n vagy Copa Americán – mondta a Reuters brit hírügynökségnek adott exkluzív interjúban a spanyol szakember. – Sokszor gondoltam már erre, de ez sok-sok dologtól függ. Ha megtörténik, remek, ha nem, az sem baj.”

Guardiola Spanyolországban, Németországban és Angliában összesen 12 bajnoki címet nyert a csapataival, az előző szezont azonban trófea nélkül zárta a Cityvel. Mint mondta, a következő idényben nem az lesz a fő mozgatórugója, hogy elhallgattassa a kritikusokat.

„Magamnak akarok bizonyítani, hogy meg tudom csinálni. És nem akarom érezni azokat a rossz érzéseket, amelyeket az előző szezon okozott – fogalmazott. – Mert amikor nyerünk, jobban ízlik a bor a mérkőzés után és jobban alszom. Nem ismerek olyan edzőt, aki úgy alszik, mint egy csecsemő, miután kikapott a csapata. Ez nem így működik. Aggódnod kell. Ez része az életünknek.”

A tréner azt mondta, a céljai között első helyen szerepel, hogy újra megnyerje a Bajnokok Ligáját a Cityvel.

Szóba került Carlo Ancelotti is, és a szerepvállalása a brazil válogatottnál.

„Nagyon örülök az új feladatának. És annak is, hogy távozott Madridból, mert mindig kikapok tőle. Most már nem kell tartanom tőle” – mondta ezzel kapcsolatban Guardiola, aki arról is beszélt, hogy nem lehet mindig mindent megnyerni.

„Tizenhat év alatt 12 bajnoki címet gyűjtöttem a csapataimmal. Ez nem rossz, azt hiszem. De mindig nem lehet győzni. Mindig nem lehet BL-t nyerni” – tette hozzá.

A szakember jelenleg Barcelonában pihen, mielőtt a Manchester Cityvel részt vesz a klubvilágbajnokságon, amelyre az Egyesült Államokban kerül sor június 14. és július 13. között.