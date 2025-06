Roland Garros: Cseng Csin-ven sem tudta megállítani a világelsőt

Óriási csatát hozott az első játszma a világelső Arina Szabalenka és a 8. kiemelt Cseng Csin-ven negyeddöntőjében. Az első két gémben mindkét menő hozta a maga adogatását, majd 1:1-nél a kínai viszonylag könnyen brékelte Szabalenkát, aztán szintén megnyerte a maga adogatógémjét, így csak egy célja lehetett: a saját szervajátékait hozni. Ez ment is a 22 éves játékosnak 4:3-ig, ám ekkor a fehérorosz teniszezőnőnek sikerült elvennie a brékelőnyt, sőt, 6:5-ös vezetésénél játszmalabdája is volt a WTA-ranglista elsőjének, ám Cseng Csin-ven ezt hárította, és két labdamenettel később ki is egyenlített. Következett a rövidítés, amelyet viszonylag simán, 7–3-ra megnyert a fehérorosz, és ezzel 7:6-tal övé lett a szett is.

A második „menetben” Párizs olimpiai bajnoka hozta az első két szervajátékát, sőt a negyedik gémben Szabalenka adogatásánál 30:0-ra vezetett, ám az 1. kiemelt szinte pillanatok alatt négy bombát küldött át a másik térfélre, s máris 2:2 lett az állás. A következő gémben 40:40-nél Szabalenka kétszer is bréklabdához jutott, a másodikat meg is csinálta – Cseng Csin-vent a legrosszabbkor hagyta cserben az első adogatása. Nem kellett azonban sokat várni a visszavágásra, ugyanis az ázsiai versenyző egyből elvette a világelső szerváját, aki ezt azzal bosszulta meg, hogy azonnal visszabrékelt, ráadásul úgy, hogy egyetlen pontot sem engedélyezett az adogató kínainak – 4:3-mal megint a belorusznál volt az előny, s mivel egy megnyert saját adogatással véget vetett a „brékcsatának”, egyjátéknyira került a győzelemtől. Az utolsó gémben Cseng Csin-ven 40:0-ra vezetett már, s úgy tűnt, sikerül némileg elhalasztania az elkerülhetetlent, ám Szabalenka szenzációs játékkal visszakapaszkodott, meccslabdához jutott, s egy valószínűtlenül zseniális ütéssel meg is nyerte a mérkőzést. VIDEÓ ITT!

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

NEGYEDDÖNTŐ

NŐI EGYES

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Cseng Csin-ven (kínai, 8.) 7:6 (7–3), 6:3