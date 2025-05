Roland Garros: hozta a papírformát Marozsán, Alcarazzal játszhat a második körben

Könnyedén nyerte meg az első játszmát Marozsán Fábián a Roland Garros férfi egyesének első fordulójában Luca Nardi ellen vívott mérkőzésén. A magyar teniszező 3:2-nél vette el először az ATP-világranglistán nála 38 hellyel hátrébb rangsorolt olasz adogatását, a saját szervagémjét hozta, majd újra brékelt, így 6:2-vel húzta be a szettet.

Marozsán a második játszmában is brillírozott, hozta első két adogatójátékát, majd 2:1-nél elvette Nardiét, hozta a saját szervagémjeit, s végül 6:3 arányban nyert. A 2–0-s vesztésre álló Nardi a harmadik szettben összekapta magát, 3:3-nál brékelni is tudott, ám azonnal el is vesztette a saját szervajátékát – a felek elmentek 6:6-ig. A tie-breaket aztán Marozsán bírta jobban idegekkel, 7–3-ra nyerte rövidítést, így 6:2, 6:3, 7:6-ra a mérkőzést. A magyar teniszező a következő körben a világranglista-2. Carlos Alcarazzal csaphat össze, amennyiben a spanyol megnyeri a Giulio Zeppieri elleni mérkőzését.

ROLAND GARROS (56.352 millió euró összdíjazás, salak)

FÉRFI EGYES, 1. FORDULÓ

Marozsán (magyar)–Nardi (olasz) 6:2, 6:3, 7:6 (7–3)