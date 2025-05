Roland Garros: a háromszoros Grand Slam-döntős élesen bírálta a szervezőket

A tunéziaiak kiválósága, Onsz Dzsabur élesen kritizálta a Roland Garros szervezőbizottságát, valamint a tornáról közvetítő Amazon társaságot, mert a WTA-mérkőzések nem kapnak helyet az esti programban.

A női meccsek közül legutóbb a 2023-as negyedik fordulós Arina Szabalenka–Sloane Stephens összecsapás volt látható az esti műsorsávban. A Roland Garroson az esti mérkőzés 20.15-kor kezdődik, és azt az Amazonon láthatják az érdeklődők.

„Európában ez általános, és sajnos a női sportban is általános. Szerintem aki ezt a döntést hozta, annak nincsenek lányai, mert biztosan nem bánna velük hasonlóan. Ez egy kicsit ironikus, mert azt válaszolják, hogy a férfiak meccsét többen nézik. Persze, mert azt mutatják” – kesergett Dzsabur, aki az idei Roland Garroson az első fordulóban búcsúzott.

Gilles Moretton, a Francia Teniszszövetség elnöke megvédte a szervezőket, meglátása szerint mindig a legjobb meccsnek kell az esti programba kerülnie.

„Női meccs is lehet az esti programban, majd meglátjuk. Nagyban függ a sorsolástól is.”

Szerdán Ben Shelton és Hugo Gaston meccse lett volna este, ám a francia visszalépett, így a szervezők Holger Rune és Emilio Nava összecsapásának kezdését módosították 20.15-re, pedig a háromszoros címvédő Iga Swiatek is akkor csap össze a korábbi US Open-bajnok Emma Raducanuval.

„Sok jó játékos megérdemelné, hogy ott lehessen az esti műsorban. Ott van például Oszaka Naomi és Paula Badosa hétfői mérkőzése, az bőven lehetett volna főmeccs. De említhetném tavalyról Oszaka és Swiatek meccsét is” – tette hozzá a világranglistán korábban második helyen is álló Dzsabur, aki Wimbledonban kétszer, az US Openen egyszer jutott el a döntőig.