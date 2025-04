Az olasz kapitány szerint az eltiltott Sinner csúcsformában lesz a Roland Garroson

„A felkészülése csakis a Roland Garrosról szól, amely rendkívül fárasztó torna, ötszettes meccsekkel” – mondta a nemzeti csapattal az elmúlt két évben Davis Kupa-győztes szakvezető a La Gazzetta dello Sport napilapnak.

„Az elmúlt években nem tudott egy téli alapozást sem rendesen végigcsinálni, de most akár kér-három idényre is feltöltődhet. Mivel a mérkőzésen közben termelődő adrenalint semmi sem tudja pótolni, nem biztos, hogy rögtön minden találkozót megnyer, de Párizsra rendben lesz” – tette hozzá.

A 23 éves kiválóság a május 7-én rajtoló római tornán tér vissza, miután legutóbb az Australian Open megnyert döntőjében szerepelt. Róma után Hamburgban (május 17-24.) indul, míg az idény második Grand Slam-tornája, a párizsi Roland Garros május 25-én kezdődik. Az olasz sztár a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökséggel (WADA) kötött egyezség alapján fogadta el az eltiltást, amely február 9-én lépett életbe.

Tavaly márciusban két doppingellenőrzésen is fennakadt, szervezetében az anabolikus szteroidok közé tartozó klosztebolt mutattak ki – igaz, kis mennyiségben. Akkor azzal védekezett, hogy a tiltott szer a tudtán kívül jutott be a testébe, mégpedig az egyik edzője, illetve fizioterapeutája közreműködésével. Őket azóta már menesztette a stábjából. A sportág nemzetközi szövetsége nem tiltotta el – emiatt sokan felháborodtak –, a felmentő ítélet után pedig szeptemberben a WADA a nemzetközi Sportdöntőbírósághoz (CAS) fordult. Közben azonban a háromszoros Grand Slam-bajnok Sinner – aki legrosszabb esetben akár kétéves eltiltást is kaphatott volna – három hónapos eltiltásban megegyezett a WADA-val, a doppingellenes ügynökség pedig visszavonta a CAS-hoz beadott keresetét.