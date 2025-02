Marozsán Fábián és Fucsovics Márton is győzött, 2:0-ra vezetünk a Kanada elleni Davis-kupa-párharcban

MEGADTA AZ ALAPHANGJÁT a mi szempontunkból a Kanada–Magyarország párharcnak Marozsán Fábián (ATP-58.) sikere Alexis Galarneau (176.) ellen a selejtező első napján Montrealban. Dominánsan kezdett legmagasabban jegyzett férfiteniszezőnk, az első adogatójátékát elvette ellenfelének és hamarosan 3:0-ra vezetett, a játszma további részében pedig a szervagémjeire koncentrált – Galarneau az első játszmában igencsak alárendelt szerepben játszott, egyenlőig sem tudott eljutni, nemhogy breaklabdáig. Marozsán semmire szerválta ki a szettet, és meggyőző játékkal jutott játszmaelőnyhöz.

Ez változott meg igen gyorsan a folytatásban, a kanadaiak második számú versenyzője sokkal bátrabban teniszezett, ami ki is fizetődött, míg honfitársunk játéka kissé visszaesett. Egyre lelkesebb lett a kanadai közönség, amikor Galarneau hirtelen két breaklabdához jutott 2:1-es vezetésnél, az elsőnél ugyan hálóba ütött, a másodiknál viszont magyar riválisa ugyanígy tett, így nála volt a breakelőny. Marozsán ezt rögtön el is tüntethette volna, kétszer is volt breaklehetősége, Galarneu viszont mindkettőnél egy életerős ászt „pörkölt oda”, és nemcsak megőrizte, de végig is vitte breakelőnyét. Így kezdett izgalmassá válni a helyzetünk, ám végül a döntő játszmára Galarneau már nem tudta átvinni ezt a lendületet. Sőt, a játék képe szinte ugyanaz volt a harmadik szettben, mint az elsőben. Marozsán gyorsan breakelt, ellépett 3:0-ra, kanadai ellenfele pedig sokszor ütött hosszút, és bár az adogatásait hozta a folytatásban, fogadóként nem tudott közel kerülni a 25 éves magyar játékoshoz, ismét nem volt breaklabdája sem. 5:2-es vezetésénél Marozsán már fogadóként megnyerhette volna a meccset, hibájával Galarnaeu az első mérkőzéslabdát még megúszta, majd tenyeres nyerőivel versenyben maradt – de nem sokáig. Marozsán adogatóként két meccslabdához is jutott, Galarneau egy tenyeressel újból megmenekült, a következőnél viszont honfitársunk ászt ütött – a kanadai megállította a játékot, ő a közép- és a T-vonal találkozásánál kint látta a labdát, de Marozsán viszont már mosolygott, mert tudta, a challenge az ő javára fog dönteni.

A tavalyi Németország elleni Davis-kupa-világdöntő-selejtezőn Marozsán Fábián nem tudta előnyről átadni a stafétabotot Fucsovics Mártonnak, ezúttal viszont sikerült, és a nyíregyházi teniszező sem adta alább! A Kanada–Magyarország párharc első napjának második mérkőzését 1–0-s hazai vezetésnél Gabriel Diallo (ATP-85.) és Fucsovics Márton (96.) játszotta, és…

A 23 éves kanadai kezdett meggyőzőbben, az első játszmában 2:1-es vezetésnél elvette ellenfele adogatását, ám Fucsovics nem játszott alárendelt szerepben, volt mire építeni a második felvonásra. 1:4-nél már ő breakelhetett volna, illetve 2:5-nél hárított egy breaklabdát, Diallo azonban ekkor még jól tartotta magát, semmire szerválta ki a játszmát, ő volt szettelőnyben.

Aztán viszont elkezdett elég sokat hibázni, Fucsovics pedig egyértelműen fölénybe került – elvette Diallo első adogatójátékát a második játszmában, fogadóként pedig szinte nem is volt a pályán, a teljes második játszmában mindössze három pontot nyert meg magyar riválisa szervajátékai során. Az egy hét múlva 33. születésnapját ünneplő Fucsovics 5:2-nél ismét breakelt, ez pedig rendkívül fontos volt – nem csupán azért, mert ezzel egyenlített a szettekben, hanem azért is, mert a döntő felvonást így ő kezdhette.

Diallo pedig a necces helyzetekben elővette a „minden mindegy”-játékát, és ez sokszor ki is fizetődött neki. Fucsovics 2:1-re vezetett, majd semmi negyven volt a javára fogadóként – erre ifjú kanadai riválisa előhúzta nemcsak borzasztó erejű, hanem rendkívül fontos szerváit is, ha Fucsovics vissza is adott egyet-kettőt, zseniális szerva-röptéivel hamar lezárta a labdamenetet. Csak néhányat pislogott az ember, el is tüntette mindhárom breaklabdát, hamarosan a negyediket is, és hihetetlenül izgalmas küzdelemben megmentette adogatójátékát. Úgy tűnt, ez óriási löketet adott Diallónak, aki a következő játékban is zseniálisan röptézett, két breaklabdája is volt, ám Fucsovics fantasztikus kereszt nyerői sem maradtak el, és ő is hozta az adogatását – mi több, a következő gémben végre sikerrel járt fogadóként, és 4:2-re vezetett! Diallo az utolsó puskaporait lőtte el ekkor, ezúttal ő jutott el három breaklabdáig, ám ekkor megingott, ismét jöttek a hibák, és egyiket sem használta ki, 5:2 lett Fucsovics javára, aki innentől nyeregben érezhette magát – nem is kellett megvárni a szervagémjét, a második mérkőzéslabdájánál Diallo a hálóba ütött.

A magyar Davis-kupa-válogatott 2017-ben, a szeptemberi osztályozón legyőzte Oroszországot, így 2018-ban huszonkét évnyi kihagyás után tért vissza a világcsoportba – azóta egyszer sem fordult elő, hogy az első napot (2018-ban az első fordulót, a 2019-től megváltozott rendszerű Dk-ban a selejtezőt) 2:0-s vezetéssel zárjuk le – óriási a sansz a folytatásban Kanada legyőzésére.

A párharcot az a csapat nyeri, amelyik eljut három győzelemig.

TENISZ

Davis-kupa-selejtező, Montreal

Az állás: Kanada–Magyarország 0:2

Alexis Galarneau–Marozsán Fábián 3:6, 6:3, 3:6

Gabriel Diallo–Fucsovics Márton 6:3, 2:6, 2:6

A folytatásban (vasárnap, magyar idő szerint 17 órától)

Vasek Pospisil, Liam Draxl–Marozsán Fábián, Valkusz Máté

Gabriel Diallo–Marozsán Fábián

Alexis Galarneau–Fucsovics Márton