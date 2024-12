Tenisz magyar bajnokság: Bondár és Fucsovics a döntőben, Piros visszalépett

A szombati elődöntőkre jelentősen átalakult a Forrás Sportpark, mivel az 1-es pályára péntek este egy mobil lelátó épült, így ötszáz fősre nőtt a csarnok befogadóképessége, és már csak a centerpályán zajlottak a mérkőzések. Az már korábban kiderült, hogy a jegyek néhány nap alatt elfogytak az utolsó két napra, ennek megfelelően még a környező utak is megteltek parkoló autókkal, a komplexum folyosóin pedig a korábbiakhoz képest jóval nehezebb volt előrejutni.

A program a legmagasabban jegyzett magyar női játékos, a 93. helyen álló Bondár Anna és a háromszoros (2020, 2021, 2023) szabadtéri országos bajnok Tóth Amarissa (382.) találkozójával indult. A 2017-ben ob-első Bondár lassan lelte meg a ritmust, az első szettben 21 éves riválisa volt jobb, aztán a szövetség által az év legjobbjává választott Bondár rákapcsolt, kiegyenlített, majd a döntő rövidítésben is pontosabban ütött.

A centerpálya második meccsén a két ATP-trófeával büszkélkedő, második kiemelt Fucsovics Márton (104.) – aki sosem nyert ob-t – szállt szembe a 2023-as sikerével címvédőnek tekinthető Boros Attilával. A Vasas játékosa pénteken a negyedik kiemelt Fajta Pétert búcsúztatta, ám ezúttal csak két gémig bírta a tempót a bajnokság egyik favoritja ellen, aki sorozatban tíz nyert játékkal berobogott a vasárnapi fináléba.

Menetközben érkezett a hír, hogy a folytatásban Piros Zsombor (249.) nem tud kiállni Marozsán Fábián (58.) ellen, így utóbbi játék nélkül döntős.

„Tegnap a Makk Peti elleni negyeddöntő a vártnál nagyobb csatát hozott, és a talpam megint megfájdult – nyilatkozta keserűen az MTI-nek a Davis-kupa-válogatott Piros. – Ha egészséges lennék, akkor egy kis izomlázzal megúsztam volna a meccset, de sajnos már sétára is érzékeny a talpam. Öt éve volt egy fáradásos törésem, ami nagyjából rendbe jött, és legfeljebb havonta egyszer éreztem. Pár hete viszont edzés közben, egy szerva utáni leérkezésnél annyira fájt, hogy azt hittem, megint eltört. A röntgen után kiderült, hogy csak egy durva gyulladásról van szó a szezámcsont körül, jártam vizsgálatokra, gyógytornára, és fokozatosan javult. Most viszont a tegnapi mérkőzéssel kihagytam egy lépcsőfokot a gyógyulásban, és meglett a böjtje.”

A 25 éves játékos közölte, szombaton a legjobb magyar teniszező, Marozsán ellen 110 százalékra lett volna szüksége, úgy viszont már vélhetően nem maradt volna esélye arra, hogy elinduljon a januárra tervezett két portugáliai challenger-versenyen.

„Óriási szívfájdalom ez nekem, egyrészt Fábival nyolcéves korunk óta ismerjük egymást, mindig jó meccseket játszottunk. Én már azelőtt tudom, hogy hova fogja ütni a labdát, hogy ő elütné. Így volt ez az utóbbi két találkozónkon is, amikor már megvert: akkor is tudtam, hogy hova jön a labda, csak már olyan gyorsan ütötte, hogy még Carlos Alcaraz se érte volna el. Másrészt csodálatos ez a helyszín, egyértelműen challenger-szintű a pálya, az ellátás, a hangulat, még az eredményjelző is. Ettől még rosszabb érzés, hogy nem tudok versenyezni a magyar közönség előtt” – tette hozzá.

A folytatásban a balatonfürediként abszolút hazai pályán játszó Gálfi Dalma (132.) csap össze a korábbi Billie Jean King-kupa-válogatott Nagy Adriennel (600.).

A kemény pályán zajló balatonfüredi torna összdíjazása 20 millió forint, a győztes négymilliót kap.