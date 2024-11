Fucsovics szettelőnyről kikapva búcsúzott a belgrádi 250-es tornától

A világranglistán 91. Fucsovics Márton pályafutása során negyedik alkalommal találkozott Denis Shapovalovval (78.), az egymás elleni mérlegük 2–1 volt a magyar sportoló javára.

Belgrádban kiválóan kezdett a magyar, rögtön brékelte Shapovalovot, a folytatásban azonban ő is elveszítette a szerváját, és egészen a rövidítésig zajlott a szett. Ott előbb 4–0-ra, majd 6–2-re húzott el a kanadai, Fucsovics azonban négy játszmalabdát is hárított, fordított, és be is húzta a játékrészt.

A második szett is nagy csatát hozott, csupán a tizedik játékban született döntés, amikor Shapovalov el tudta venni Fucsovics adogatását – egyenlített a kanadai. A harmadik, döntő szettben Shapovalov brékkel nyitott, s ebből Fucsovics már nem tudott felállni – további kétszer veszítette el az adogatását, így meglepően sima szett végén búcsúzott a tornától.

ATP 250-ES TORNA, BELGRÁD (579 320 euró, kemény pálya)

EGYES, 1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért)

Shapovalov (kanadai)–Fucsovics 6:7 (6–8), 7:5, 6:1