Wimbledon szakít a hagyománnyal, már jövőre sem lesznek vonalbírók a tornán

Az elektronikus vonalbírói rendszert az ATP Next Gen – régebben U21-es világbajnokság – tornáján, 2017-ben tesztelte először az ATP, majd a koronavírus-járvány idején terjedt el széles körben az ATP Tour versenyein, s mára már a Grand Slam-viadalok közül az Australian Open és a US Open is vonalbírók nélkül zajlik. A londoni szervezők közlése szerint „az idei tornán végrehajtott tesztek eredményeit átvizsgálva úgy látjuk, hogy a mostani technológia már megfelelő méretű és az időpont is megfelelő arra, hogy ezt a fontos lépést megtegyük a bíráskodásunk hatékonyságának maximalizálása felé vezető úton.”

Noha az elektronikus vonalbírói rendszer a játékosok körében kétségtelenül népszerű, a hagyománytisztelő teniszfanatikusokat bizonyára elszomorítja majd, hogy ezúttal már nem lesznek láthatók a vonalbírók döntései miatt vitatkozó játékosok, ami a wimbledoni torna folklórjának szerves részét képezi.

A vonalbírók leváltása egyben azt is jelenti, hogy megszűnik a sólyomszemes challenge kikérésének lehetősége a játékosok számára. Az elektronikus rendszer a működési elve alapján a labda földet érését követő egy tizedmásodpercen belül jelzi, ha szabálytalan területen pattant, s a számítógép generálta „Out!” vagy a „Fault!” szavak elhangzása ellen „fellebbezésnek helye nincs!”

További változás a jövő évi tornával kapcsolatban, hogy a női és férfi egyes döntője a verseny második hétvégéjén egyaránt helyi idő szerint 16.00 órakor kezdődik.