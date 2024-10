Sávolt Attila: Bardóczky Kornél szemlélete sokat segíthet céljaink elérésében

A Magyar Teniszszövetség (MTSZ) múlt csütörtöki tájékoztatása alapján alapvető strukturális és személyi változásokról hozott döntést legutóbbi elnökségi ülésén – ennek egyik legfontosabb lépéseként új kapitányt jelölt ki a honi sportági szervezet, október 15-ei hatályba lépéssel Bardóczky Kornél irányítja mind Davis-kupa-, mind Billie Jean King-kupa-csapatunkat, a korábbi vezetőedzők, férfioldalról Nagy Zoltán, női oldalról Palágyi Miklós befejezik ebbéli munkájukat.

Az új kapitányt bemutatni nem kell különösebben, de nem is ez volt a cél az MTSZ hétfői sajtótájékoztatóján a Nemzeti Edzésközpontban, melyen Bardóczky mellett Sávolt Attila szakmai igazgató is részt vett. A játékosként Magyarországot korábban 28 párharcban képviselő Bardóczky mindenekelőtt megtisztelve érezte magát új feladatát illetően, és megköszönte a szövetség elnökségének a lehetőséget. „Akik ismernek, jól tudják, a Davis-kupa mindig is előkelő helyet foglalt el az életemben pályafutásom során, és ez az attitűd mindmáig megvan a válogatottat illetően. Mindenképpen szeretném ezt átadni a játékosoknak, akikkel együtt dolgozom majd. Karrierem lezárultával hamar megfogalmazódott bennem, hogy egy nap szeretnék kapitány lenni, megvolt bennem az ambíció, és ezt Sávolt Attila is tudta, akivel rengeteget beszéltünk arról, mik lehetnek a magyar tenisz problémáinak megoldási lehetőségei – ám sosem akartam kikövetelni magamnak a pozíciót, úgy álltam hozzá, hogy egyszer eljön az ideje. Hónapokig egyeztettünk Attilával és Markovits László alelnök úrral is, az elnökség pedig úgy látta, most jött el az idő a változtatásra.”

Az átalakítások részeként a fejlesztési igazgatóból szakmai igazgatóhelyettesé is váló Bardóczky Kornél megköszönte a korábbi kapitányok munkáját. „A Babos Csabát követő Palágyi Miklós nagyszerű munkát végzett, idén különösen nehéz dolga volt, miután legjobb játékosaink vagy pontszerzési kényszerben voltak a Roland Garrosra, vagy sérültek voltak, így nem tudtak elutazni Portugáliába az euro-afrikai zóna I-es küzdelmekre, a fiatal csapat pedig abszolút jól helytállt. Nagy Zoltán pedig elég peches volt az elmúlt három évben, hiszen a világ legjobb tenisznemzeteit kaptuk meg a világdöntő selejtezőjében: Ausztrália ellen idegenben, Franciaországgal és Németországgal itthon játszottunk, az ausztrálokkal és a franciákkal szemben 2–1-re vezettünk is, mégsem sikerült a továbbjutás. Így eredetileg az volt a javaslatom az Egyiptom elleni osztályozó előtt, ha nyerünk, Zoli jövő februárban még egyszer vezethesse a csapatot, mert járhat neki egy újabb esély. Az elnökség viszont úgy határozott, a strukturális változtatás jegyében párhuzamosan vegyem át mindkét csapatot, és a korán meghozott döntéssel megalapozott, jelentős előkészítő munka után léphet pályára mindkét válogatottunk.”

Sávolt Attila részletesebben is kifejtette a döntés hátterét, kiemelve: a váltás egy összetett szakmai struktúraváltoztatás részeként valósult meg, és semmilyen problémát nem találtak Nagy Zoltán és Palágyi Miklós munkájában, akik továbbra is a szövetség szakmai stábjának fontos szereplői maradnak. „Évek óta tartó koncepció, hogy a mindenkori kapitány a szövetség alkalmazásából kerüljön ki, és ehhez tartottuk magunkat. Az elmúlt években mindkét vonalon a top száz, vagy akörül mozogtak a játékosaink, véleményem szerint igen régóta nem volt ennyire erős felnőttválogatottunk, ám ezzel egy időben a csapatküzdelmekben nem voltunk annyira erősek az elmúlt években. A következő olimpiai ciklusban szeretnénk eljutni odáig, hogy mindkét nemnél világdöntőben szerepelhessünk, ahogy nem titok az sem, hogy az elmúlt négy-öt olimpián megszerzett összesen két kvótát szeretnék a 2028-os Los Angeles-i játékokra túlszárnyalni. Bardóczky Kornél az összes játékossal nagyon jó viszonyt ápol, szemlélete sokat hozzátehet céljaink eléréséhez, úgy gondolom, jelenleg ő a legalkalmasabb személy kapitányként.”

A szakmai igazgató ezen kívül még két témáról beszélt bővebben. Egyik oldalról a szövetség hatpontos játékostámogatási programról, melynek részeként már évek óta támogatják pénzügyileg és szakmailag az utánpótlás-válogatott játékosokat, a 15 év feletti tehetséges juniorokat, potenciális jövőbeli válogatottakat – ennek egyik része az úgynevezett Mérföldkő program, melyen belül nemzetközi mércék alapján határozzák meg a programba kerülést, és melynek tagja volt ifjú játékosként a jelenleg világranglista-57. Marozsán Fábián is. Sávolt Attila hozzátette, ez a támogatási rendszer egészül ki 2025-től két további programmal: az egyik a juniorkorosztályt elhagyó, de még teniszezni kívánó, az ITF-mezőnybe kerülő ígéretes teniszezők segítésével foglalkozna, a másik pedig az amerikai egyetemeken tanuló játékosokkal, akik a tanulmányi szünetekben versenyeznének, illetve tanulmányaik befejeztével visszatérnének a versenysportba.

Sávolt Attila végül a magyar teniszbajnokság megreformálásáról is beszélt – mint fogalmazott, néhány éve gondolkozik a szövetség, mit lehetne tenni, hogy a nemzeti torna visszanyerje a rangját a nemzetközi tornák fontossága mellett. „A magyar bajnokságot hagyományosan szeptemberben rendezik, de nem lehet elvárni, hogy a legjobbjaink a versenyszezon közepén rajthoz álljanak itthon, így viszont a verseny jelentősége is csökkent. Tervünk szerint december végén, nemzetközi szinten is kiemelkedő fedett pályás létesítményekben rendeznénk meg a tornát – a legjobb négy-négy játékos a nyolc között indulna, nekik csak három mérkőzést kellene lejátszaniuk, a nyolcas döntőbe pedig csatlakozna további négy-négy játékos a megelőző héten tartott előselejtezőről. Az előkészületek még a kezdeti fázisban vannak, remélhetőleg a következő hetekben már konkrétumokkal is szolgálhatunk” – ecsetelte a játékosként korábban top 100 közé is bejutó szakmai igazgató.