Tenisz: Piros Zsombor először lesz a DK-válogatott első számú játékosa

– Hogyan telt az eddigi időszak a magyar csapatnak Kairóban?

– Vasárnap éjjel érkeztünk meg kisebb késéssel, hajnali két óra után kerültünk ágyba, így a program hétfőn inkább a pálya, a lehetőségek megismerése volt, hogy minél korábban elkezdjünk alkalmazkodni az itteni adottságokhoz – mondta lapunknak Nagy Zoltán, az Egyiptom elleni Davis-kupa-osztályozóra készülő férfiválogatott szövetségi kapitánya. – Összességében ez lesz a legfontosabb, és mostanra már ott tartunk a felkészülésben, ahol szerettem volna.

– Piros Zsombor áprilisban közel állt a címvédéshez a spliti challengertornán, ám nem járt sikerrel, azóta nehezebb időszakot él meg. Illetve, bár abszolút rutinos Davis-kupa-szereplő, korábban még nem volt első számú játékosunk egyetlen párosításban sem. Hogyan látja az ő formáját? Képes lehet a hátán vinni a csapatot?

– Zsombi továbbra is közel van ahhoz, hogy visszataláljon önmagához, egyre biztatóbb a játéka – úgy gondolom, egy löketre van szüksége, amely ismét elindítja azon az úton, amely közelebb viszi az első százhoz a világranglistán. Mindig is szívügye volt a Davis-kupa, ha esetleg nüanszok döntenének, ő jelentheti a különbséget – a csapat tagjai hasonló korúak, korábban is sok időt töltöttek el együtt a felkészülés alatt, jól ismerik egymást, a hétköznapokban különösebben nincs szükség vezéregyéniségre az esetükben. Mindenki végzi a dolgát, egyelőre minden rendben van.

– Mennyire lesz érezhető Marozsán Fábián és Fucsovics Márton hiánya, illetve ezúttal hogyhogy távol maradtak a válogatottól?

– Természetesen nyugodtabb lettem volna, ha legalább egy topjátékosunk rendelkezésre áll kettejük közül. Marcinak május tájékán, a Roland Garros idején csuklósérülése volt, a US Openen, augusztusban a derekával bajlódott, és Fábi is küzdött apróbb sérülésekkel korábban – emellett egy-másfél hónappal ezelőtt elkezdődött a kemény pályás versenyidőszakuk, és ez volt a legfőbb indokuk a távolmaradásra. Úgy érezték, nem tudják nyugodt szívvel beilleszteni a programjukba ezt az összecsapást.

– Több helyen, többször is szó esett arról, hogy a legjobbjaink nélkül is mi vagyunk az esélyesek Egyiptom ellen, ám ők történelmi lehetőség előtt állnak, először harcolhatnák ki a világdöntő selejtezőjét.

– Mohamed Szafvat az első számú versenyzőjük, korábban top százötvenes, jelenleg a harmincas évei közepén járó, rutinos játékos – a többieket eddig kevésbé ismertem, edzésen láttam a játékukat. Nekünk elsősorban azzal kell foglalkoznunk, hogy a jelen körülmények között – például a konstans negyven fok körüli csúcshőmérséklet közepette – , melyhez ők valóban jobban hozzászokhattak, megtaláljuk a leghatékonyabb taktikát, az egész hét ennek szellemében telik.

TENISZ DAVIS-KUPA

Világcsoport I, osztályozó, Kairó

EGYIPTOM–MAGYARORSZÁG

Szeptember 13., péntek

10.00: két egyesmérkőzés

Amr el-Szajed (643.)–Piros Zsombor (222.)

Mohamed Szafvat (415.)–Valkusz Máté (402.)

Szeptember 14., szombat

9.00: egy páros- és két lehetséges egyesmérkőzés

Karim-Mohamed Mamun (876.), Mohamed Szafvat–Fajta Péter (604.), Madarász Gergely (809.)

Mohamed Szafvat–Piros Zsombor

Amr el-Szajed–Valkusz Máté

Soron következő Davis-kupa-ellenfelünk történelmi lehetőség előtt áll, hiszen az elmúlt három párharcát sorozatban megnyerve először játszhat a világdöntő-selejtezőért – a 2019-es szabályváltozások óta még sosem jártak ilyen magas szinten az egyiptomiak, korábban a világcsoport, még korábban az euro-afrikai zóna különböző szintjein mozogtak, legjobbjuk két elődöntő 1982-ben és 1985-ben az euro-afrikai zóna I-es csoportjában, még egy merőben más lebonyolításban. A vendéglátók legmagasabban rangsorolt játékosa az egy hét múlva 34 éves, tavaly szeptember óta a kapitányi posztot is betöltő, korábban 130.-ként is rangsorolt Mohamed Szafvat (415.). Magyarország és Egyiptom Davis-kupa mérlege 5–1-re áll a mieink javára – legutóbb 2006 áprilisában, Hódmezővásárhelyen csaptunk össze velük az euro-afrikai zóna II-es csoportjában, és simán, 5–0-ra győztünk. Egyiptom még feljebb törne