„Talán önmagunkkal küzdöttünk mindketten” – Marozsán a Dimitrov elleni győzelméről

„Amikor egy teniszező győz, akkor minden jó, ha meg nem, akkor mindenhol a rosszat látja – úgyhogy természetesen most örülök” – árulta el a magyar teniszező. – „Ettől függetlenül szeretem reálisan látni a dolgokat, és úgy érzem, a meccs elején nem játszottam igazán jól. Bíztam azért abban, hogy valahogy meglesz a győzelem, hiszen szoros volt a mérkőzés, fej-fej mellett haladtunk, és Dimitrov sem volt igazán éles.”

Hozzátette: akkor érzett először megingást a bolgáron, amikor a második szettben elveszítette az adogatását 3:2-nél:

„Négy–kettőről azonban visszazárkózott négy–négyre, én pedig átgondoltam, miért is ütök tulajdonképpen lassan? Ha így is hibázok, akkor akár üthetem is a labdát teljes erőből. Onnantól kezdve így álltam hozzá. Ezzel átlendültem a nehézségen, többet kockáztattam, ami ezúttal bejött, és kiküzdöttem magamnak a második játszmát. Ez is sokat segített, hogy pozitívabban álljak a mérkőzéshez, hiszen a Roland Garroson vívott meccsünkhöz képest egy szettet már megnyertem.”

Marozsán Fábián arra is kitért, minimálisan segítette az is, hogy nem jöttek igazán Dimitrov első szervái, a döntő játszmában pedig abból tudott igazán önbizalmat meríteni, hogy elvette az adogatását.

„Akkor volt erre igazán szükségem, amikor 5:2-re vezettem, hiszen a montreáli mérkőzésemet elveszítettem innen. Ilyenkor azért akarva, akaratlan bevillan, hogy ez már megint ugyanaz a helyzet. Végül csúnyán, szenvedve, gondolkozás nélkül játszva, de meg tudtam nyerni a mérkőzést, ami nagyon küzdős volt, leginkább talán önmagunkkal küzdöttünk mindketten” – fejtette ki a 24 éves játékos.

Elmondta, bár a jelenleg vele együtt Cincinnatiben tartózkodó utazóedzőjének, Hajdusik Romannak más a stílusa, mint vezetőedzőjének, Balázs Györgynek, ezt cseppet sem bánja.

„Jól kiegészítik egymást – míg Gyuri sokat coachingol, látványosabban együtt él a mérkőzéssel, addig Romi inkább elemez, elmondja a mérkőzés előtt, mit, hogyan kellene szerinte csinálnom. A pályán hagyja, magam oldjam meg a helyzeteket, de ha kérdezek, kinézek reagál. Ő inkább megfigyeli, mit, hogyan oldok meg téthelyzetben, és az a legfőbb tanácsa, hogy próbáljam feltalálni magam a pályán, hiszen ez egy egyéni sport, tudnom kell nekem is döntéseket hozni. Az ő felfogása, és Gyuri stílusa másképp segít, másképp fejleszt” – magyarázta a világranglista-50. játékos.

ATP 1000-ES TORNA, CINCINNATI (6 795 555 dollár, kemény pálya)

EGYES, A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

Marozsán Fábián–Grigor Dimitrov (bolgár, 8.) 4:6, 6:4, 6:3