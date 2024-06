Ruud jobban kezdett, de Zverev jutott be a Roland Garros fináléjába

Casper Ruud fantasztikusan játszott a mérkőzés elején, a hibátlan adogatás mellett kétszer elvette Alexander Zverev szerváját, így az első szettet a norvég 6:2-vel be is húzta. A második játszmában fordult a kocka, a negyedik kiemelt németnek sikerült kétszer brékelni, így 76 percnyi játék után egyenlő volt az állás.

A 25 éves norvég teniszező gyomorrontással küzdött, ez pedig a meccs második felében meg is látszott – ezt maga Zverev is megjegyezte a meccs utáni interjúban. Bár a betegség ellenére harcolt Ruud, a harmadik játszmában 6:4-re, a negyedikben pedig 6:2-re alulmaradt, így a német jutott be a Roland Garros fináléjába, ahol Carlos Alcarazzal játszik vasárnap délután.

TENISZ

ROLAND GARROS, PÁRIZS

FÉRFI EGYES

ELŐDÖNTŐ

Alexander Zverev (német, 4.)–Casper Ruud (norvég, 7.) 2:6, 6:2, 6:4, 6:2

KORÁBBAN

Carlos Alcaraz (spanyol, 3.)–Jannik Sinner (olasz, 2.) 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3