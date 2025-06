Nem okozott csalódást az álomdöntő – Alcaraz kétszettes hátrányból fordítva védte meg címét a Garroson!

ROLAND GARROS, PÁRIZS (56.352 millió euró, salak)

FÉRFI EGYES, DÖNTŐ

Carlos Alcaraz (spanyol, 2.)–Jannik Sinner (olasz, 1.) 4:6, 6:7 (4–7), 6:4, 7:6 (7–3), 7:6 (10–2)

Jannik Sinnernek három mérkőzéslabdája is volt (Fotó: AFP)

Rendkívül szoros játékot hozott a döntő első játszmája, az első három játékban rendre bréklabdákat hárítva hozták adogatásukat a felek. A jég 2:2-es állásnál tört meg, amikor Carlos Alcaraz ritörnjét Jannik Sinner kiütötte, így a második bréklabdáját értékesíteni tudó spanyol elvette a világelső adogatását. Az olasz klasszis válasza nem váratott sokáig magára, s miután Alcaraz 30:40-nél a hálóba ütött, Sinner sikeresen visszabrékelte riválisát. A folytatásban fej fej mellett haladtak a felek, majd 5:4-nél a világelső ismét brékelni tudott, így a játék mellett a szettet is megnyerte. 4:6

Sinner a második játékrészben is lendületben maradt, előbb nagy csatában hozta az adogatását, majd meglepően simán brékelte Alcarazt. Az olasz a folytatásban megőrizte brékelőnyét, így 5:3-nál a játszmáért adogathatott. A címvédő lélektanilag fontos pillanatban szívta fel magát, s első bréklabdáját értékesítve zárkózott Sinnerre. Alcaraz a saját játékát hozva egyenlíteni is tudott, majd (miután Sinner egy újabb bréket nem engedélyezett) 6:6-nál egy love game-mel harcolta ki a rövidítést, ahol viszont az olasz bírta jobban idegekkel a meccset, így ha nagyon nehezen, de a második szettet is behúzta. 6:7

Fergeteges küzdelemmel indult a harmadik játékrész, az első két gém végén is bréket láthatott a publikum, majd Alcaraz 2:1-es vezetésnél ismét elvette Sinner adogatását. A világelső válasza 5:3-as hátrányban érkezett egy brék formájában, de az egyenlítés már nem jött össze neki: a címvédő love game-mel brékelte, így (a játszmát behúzva) szépíteni tudott (6:4). Érdekesség, hogy ez volt Sinner első elveszített játszmája az idei Garroson – ezt megelőzően 31 szettet húzott be zsinórban.

A negyedik játékrészben sokáig fej fej mellett haladtak a felek, majd 3:3-nál Sinner semmire elvette Alcaraz adogatását. A spanyol nem tudta visszabrékelni ellenfelét, majd Sinner 40 semmire elhúzva három meccslabdához jutott. Alcaraz ekkor viszont újfent megmutatta klasszisát, s mindhárom meccslabdát hárítva megnyerte a játékot, életben tartva reményeit. A címvédő a folytatásban még magasabb fokozatra váltott, s parádés játékkal elvette Sinner adogatását, kiegyenlítve a játszmát, majd egy love game-mel a vezetést is megszerezte. Ezt követően Sinner hozni tudta az adogatását, így jött a rövidítés, ahol viszont Alcaraz hengerelt, és kiharcolta az ötödik, mindent eldöntő játszmát! 7:6

Carlos Alcaraz immár ötszörös Grand Slam-győztes (Fotó: Getty Images)

Az utolsó szettben már egyértelműnek tűnt, hogy a címvédő Alcaraz van nyeregben, míg Sinner elkészült a tartalékaival. A spanyol rögtön egy brékkel nyitotta a játszmát, majd simán hozta az adogatását. A folytatásban Sinner utolsó erőforrásait mozgósítva próbált visszajönni a meccsbe, és 1:2-nél kétszer is bréklabdához jutott, de Alcaraz mindkettőt hárítani tudta, s őrizte brékelőnyét. A világelső 4:5-nél is kiharcolt két bréklabdát, de ezúttal már az elsőt értékesítette, kiegyenlítve a játszmát. Két rendkívül szoros, de bréket nem hozó játék után a mérkőzés harmadik rövidítése döntött a trófea sorsáról.

Az ez alkalommal 10 nyert pontig tartó rövidítést Alcaraz lehengerlő, 7–0-s sorozattal kezdte, s Sinner ugyan két pontot is faragott a hátrányából, innen már ő sem jöhetett vissza – Carlos Alcaraz 10–2-re megnyerte a rövidítést, és maratoni, Garros-csúcsot jelentő 5 óra 29 percig tartó meccsen védte meg a címét, megszerezve ötödik Grand Slam-győzelmét! 4:6, 6:7, 6:4, 7:6, 7:6

A mindent eldöntő rövidítés

A mérkőzés összefoglalója