Rast aranyérme, Majtényi 30., Polányi 31. műlesiklásban az alpesisí-vb-n

Az első futam legjobb harminc helyezettje fordított sorrendben indult a második futamban.

A félidőben harmadik helyen álló amerikai Mikaela Shiffrin rontott, így minden dobogós reménye elszállt, és ötödikként zárt. Holdener viszont jól repesztett, a legjobb második futamos idejével javított, még az első körben második, hazai közönség előtt szereplő Katharina Liensbergert is megelőzte. A 25 éves Rast csak 34 század másodpercet kapott Holdenertől, így összetettben 46 századot megőrzött előnyéből, és végül aranyérmes lett.

A 2017-ben junior vb-győztes svájci síelőnek ez pályafutása eddigi legnagyobb sikere, ezt megelőzően – ebben az idényben – két világkupa-futamon tudott diadalmaskodni a szakágban. Szombaton négy magyar is rajthoz állhatott az ausztriai vb-n. Az első futamban 34. Majtényi és a 35. Polányi mellett Tóth Zita, valamint Hozmann Szonja próbálkozott, ám ők nem értek célba, így kiestek. A második futamban Majtényi a 30. időt teljesítette és összetettben is a 30. lett. Polányi a 31. volt a második körben és a végelszámolás során is. A 113 indulóból 39-en tudták teljesíteni a pályát.

ALPESISÍ-VB

Női műlesiklás

Világbajnok: Camille Rast (Svájc) 1:58.00 perc (első futam: 58.91 mp, második futam: 59.09 mp)

2. Wendy Holdener (Svájc) 1:58.46 (59.71, 58.75)

3. Katharina Liensberger (Ausztria) 1:59.32 (59.49, 59.83)

...

30. Majtényi Hanna 2:27.13 (1:14.03, 1:13.10)

31. Polányi Lili 2:28.92 (1:14.60, 1:14.32)

Tóth Zita és Hozmann Szonja az első futamban kiestek.